Паркер назвал Даниэля Дюбуа среди главных соперников после Усика

Джозеф Паркер. Фото: Reuters

Новозеландский временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер следующий бой проведет с Фабио Уордли. При этом, он уже думает с кем будет драться после британца.

О еще одном потенциальном сопернике Джозеф рассказал в интервью порталу Sky Sports.

Паркер должен был проводить поединок против чемпиона WBO Александра Усика, но украинец попросил отсрочить поединок из-за проблем со здоровьем. Поэтому Джозеф на 25 октября принял бой с Уордли.

Джозеф Паркер и Фабио Уордли. Фото: Reuters

Паркер интересуется соперником Усика

По словам Паркера, Усик остается его приоритетной целью, но не единственным вариантом. 33-летний новозеландец подчеркнул, что не собирается ждать, а готов драться с сильными соперниками, чтобы приблизиться к титулу.

Паркер признал, что у него есть "незавершенные дела" с Даниэлем Дюбуа, который в июле проиграл Усику и потерял пояс IBF. В феврале Дюбуа должен был драться с Паркером, но снялся из-за болезни. Джозеф считает Даниэля приоритетным соперником.

Среди других потенциальных оппонентов новозеландец назвал Агита Кабаела и Филипа Хрговича.

"Нет смысла избегать поединков. Кого бы против меня не поставили — я приму вызов. Очевидно, я близок к бою за титул, но не хочу просто сидеть и ждать", — заявил Паркер.

Паркер в последний раз дрался в феврале 2025-го года, нокаутировав Мартина Баколе.

