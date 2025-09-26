Видео
Главная Спорт Паркер назвал соперника, который проверит его на фоне Усика

Паркер назвал соперника, который проверит его на фоне Усика

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 07:31
Паркер назвал Даниэля Дюбуа среди главных соперников после Усика
Джозеф Паркер. Фото: Reuters

Новозеландский временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер следующий бой проведет с Фабио Уордли. При этом, он уже думает с кем будет драться после британца.

О еще одном потенциальном сопернике Джозеф рассказал в интервью порталу Sky Sports.

Читайте также:

Паркер должен был проводить поединок против чемпиона WBO Александра Усика, но украинец попросил отсрочить поединок из-за проблем со здоровьем. Поэтому Джозеф на 25 октября принял бой с Уордли.

Джозеф Паркер
Джозеф Паркер и Фабио Уордли. Фото: Reuters

Паркер интересуется соперником Усика

По словам Паркера, Усик остается его приоритетной целью, но не единственным вариантом. 33-летний новозеландец подчеркнул, что не собирается ждать, а готов драться с сильными соперниками, чтобы приблизиться к титулу.

Паркер признал, что у него есть "незавершенные дела" с Даниэлем Дюбуа, который в июле проиграл Усику и потерял пояс IBF. В феврале Дюбуа должен был драться с Паркером, но снялся из-за болезни. Джозеф считает Даниэля приоритетным соперником.

Среди других потенциальных оппонентов новозеландец назвал Агита Кабаела и Филипа Хрговича.

"Нет смысла избегать поединков. Кого бы против меня не поставили — я приму вызов. Очевидно, я близок к бою за титул, но не хочу просто сидеть и ждать", — заявил Паркер.

Паркер в последний раз дрался в феврале 2025-го года, нокаутировав Мартина Баколе.

Напомним, ранее стало известно, что еще один украинский спортсмен допустил смену гражданства.

Польская легкоатлетка Мария Жодзик принесла серебро ЧМ-2025 с лучшим результатом, чем у Ярославы Магучих.

бокс Даниэль Дюбуа супертяжелый вес Джозеф Паркер Бой Дюбуа — Паркер
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
