Экс-динамовец Каладзе снова оскорбил Украину — что сказал

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 09:33
Экс-динамовец Каладзе ответил Зеленскому на критику в ООН
Каха Каладзе во время выступления. Фото: росСМИ

Мэр Тбилиси и генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского. Ранее украинский лидер на Генассамблее ООН заявил, что Грузия теряет позиции в Европе и все больше зависит от России.

По словам Зеленского, в стране сокращаются права человека и размывается европейский характер государственной системы, сообщает Interpressnews.ge.

Эти тезисы вызвали резонанс в Тбилиси и стали предметом обсуждения в политических кругах. Каха Каладзе, бывший футболист "Милана" и "Динамо", а ныне действующий политик, заявил, что подобные заявления не отражают реальной ситуации в Грузии. Он подчеркнул, что "страна продолжает развиваться и сохраняет собственный курс". 

Каха Каладзе
Каха Каладзе в "Динамо". Фото: УНИАН

Что сказал Каладзе

В своем обращении он отметил, что слова Зеленского "являются политической атакой". По мнению мэра Тбилиси, такие высказывания только мешают развитию диалога между странами.

"Всем следует оставить Грузию в покое. Зеленский должен посмотреть на свою страну и рассказать о том, что он сделал своему народу. Несчастья, происходящие в Украине, связаны с его действиями и вовлеченностью. Придет время, и ему придется отвечать. Мы будем заботиться о Грузии, сохраним мир и продолжим экономическое развитие", — заявил Каладзе. 

Автор:
Максим Яворницкий
Автор:
Максим Яворницкий
