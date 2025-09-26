Українська пауерліфтерка, рекордсменка світу Русаненко показала фото в купальнику

Рекордсменка світу в присіданнях зі штангою роздяглася на камеру
На Всесвітніх іграх-2025 в китайському Ченду справжньою героїнею стала українська пауерліфтерка Дар'я Русаненко. Вона посіла друге місце, але встановила світовий рекорд в присіданнях зі штангою.
Цього ж разу красуня порадувала своїх підписників у Instagram новими фото.
Дар'я в соцмережах не дуже активно робить нові публікації. Тому у скромної рекордсменки невеличка аудиторія на 2,7 тисяч фоловерів.
Русаненко показала свої форми
В нових публікаціях Русаненко позувала в леопардовому купальнику. Крім цього, її образ хижачки доповнювало агресивне тату птаха на лівому стегні.
Русаненко важко назвати моделлю для показів у бікіні. Однак, вона ідеально виглядає для свого виду спорту. Дівчина має потужні ноги, які дозволили присісти з рекордними 285,5 кг.
