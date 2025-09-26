Українська пауерліфтерка, рекордсменка світу Русаненко показала фото в купальнику

Дар’я Русаненко. Фото: instagram.com/darya_rusanenko

На Всесвітніх іграх-2025 в китайському Ченду справжньою героїнею стала українська пауерліфтерка Дар'я Русаненко. Вона посіла друге місце, але встановила світовий рекорд в присіданнях зі штангою.

Цього ж разу красуня порадувала своїх підписників у Instagram новими фото.

Дар'я в соцмережах не дуже активно робить нові публікації. Тому у скромної рекордсменки невеличка аудиторія на 2,7 тисяч фоловерів.

Русаненко показала свої форми

В нових публікаціях Русаненко позувала в леопардовому купальнику. Крім цього, її образ хижачки доповнювало агресивне тату птаха на лівому стегні.

Дар’я Русаненко. Фото: instagram.com/darya_rusanenko

Русаненко важко назвати моделлю для показів у бікіні. Однак, вона ідеально виглядає для свого виду спорту. Дівчина має потужні ноги, які дозволили присісти з рекордними 285,5 кг.

Дар’я Русаненко. Фото: instagram.com/darya_rusanenko

