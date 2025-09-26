Украинская пауэрлифтерка, рекордсменка мира Русаненко показала фото в купальнике

Дарья Русаненко. Фото: instagram.com/darya_rusanenko

На Всемирных играх-2025 в китайском Чэнду настоящей героиней стала украинская пауэрлифтерка Дарья Русаненко. Она заняла второе место, но установила мировой рекорд в приседаниях со штангой.

В этот же раз красавица порадовала своих подписчиков в Instagram новыми фото.

Дарья в соцсетях не очень активно делает новые публикации. Поэтому у скромной рекордсменки небольшая аудитория на 2,7 тысяч фолловеров.

Русаненко показала свои формы

В новых публикациях Русаненко позировала в леопардовом купальнике. Кроме этого, ее образ хищницы дополняло агрессивное тату птицы на левом бедре.

Дарья Русаненко. Фото: instagram.com/darya_rusanenko

Русаненко трудно назвать моделью для показов в бикини. Однако, она идеально выглядит для своего вида спорта. Девушка имеет мощные ноги, которые позволили присесть с рекордными 285,5 кг.

Дарья Русаненко. Фото: instagram.com/darya_rusanenko

