Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Рекордсменка мира в приседаниях со штангой разделась на камеру

Рекордсменка мира в приседаниях со штангой разделась на камеру

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 08:38
Украинская пауэрлифтерка, рекордсменка мира Русаненко показала фото в купальнике
Дарья Русаненко. Фото: instagram.com/darya_rusanenko

На Всемирных играх-2025 в китайском Чэнду настоящей героиней стала украинская пауэрлифтерка Дарья Русаненко. Она заняла второе место, но установила мировой рекорд в приседаниях со штангой.

В этот же раз красавица порадовала своих подписчиков в Instagram новыми фото.

Реклама
Читайте также:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by IPF Powerlifting (@theipf)

Дарья в соцсетях не очень активно делает новые публикации. Поэтому у скромной рекордсменки небольшая аудитория на 2,7 тысяч фолловеров.

Русаненко показала свои формы

В новых публикациях Русаненко позировала в леопардовом купальнике. Кроме этого, ее образ хищницы дополняло агрессивное тату птицы на левом бедре.

Дарья Русаненко
Дарья Русаненко. Фото: instagram.com/darya_rusanenko

Русаненко трудно назвать моделью для показов в бикини. Однако, она идеально выглядит для своего вида спорта. Девушка имеет мощные ноги, которые позволили присесть с рекордными 285,5 кг.

Дарья Русаненко
Дарья Русаненко. Фото: instagram.com/darya_rusanenko

Напомним, ранее украинский футболист решил сменить гражданство — он хочет получить паспорт страны ЕС.

Белорусская легкоатлетка из сборной Польши Мария Жодзик принесла серебро ЧМ-2025 в Токио.

купальник тяжелая атлетика жены футболистов пауэрлифтинг Дарья Русаненко
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации