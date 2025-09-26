Польский альпинист Баргиль стал первым, кто спустился с Эвереста без кислорода

Анджей Баргиль на Эвересте. Кадр из видео

Польский лыжный альпинист Анджей Баргиль совершил уникальный подвиг в истории экстремальных видов спорта. Ему удалось не только добраться до вершины Эвереста, но и спуститься на лыжах без использования дополнительного кислорода.

Такого еще никто в истории не делал, сообщает портал Новини.LIVE.

Во время подъема Баргиль испытал суровые условия "зоны смерти" выше 8000 метров, где кислород крайне разрежен. Он провел на этой высоте почти 16 часов, преодолевая метель и сопротивление стихии.

С вершины Эвереста он начал спуск на лыжах, минуя ключевые участки маршрута: Ступень Хиллари, Снежный пояс и ледопад Хумбу. В ночь он добрался до лагеря II, а утром продолжил путь к базовому лагерю.

Что известно о рекордсмене

После завершения спуска Баргиль подтвердил, что не использовал кислородные баллоны и не прибегал к фиксированным канатам. Это достижение признано революционным в мире лыжного альпинизма — никогда ранее никто не совершал такого спуска в полном варианте.

Анджей Баргиль во время спуска. Кадр из видео

Анджей Баргиль родился в Польше и с юных лет совмещал альпинизм с лыжами, превращая подъемы в целостные экспедиции со спусками. Он стал первым человеком, кто полностью съехал на лыжах с К2, а до этого покорил Манаслу и Шишабангму в том же стиле.

Баргиль создал собственный проект Hic Sunt Leones, целью которого является исследование высоких гор без кислородных баллонов и с максимально чистым подходом. Его философия проста: подниматься и спускаться своими силами, превращая каждый маршрут в доказательство пределов человеческой выносливости.

