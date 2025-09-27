Бех-Романчук рассказала об игнорировании доказательств в ее защиту по делу о допинге

Бех-Романчук впервые рассказала, как допинг попал в ее организм
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которая выступала в тройном прыжке и в прыжке в длину, была дисквалифицирована на четыре года за проваленный допинг-тест. В ее организме нашли запрещенный тестостерон.
Впервые подробно о проваленном допинг-тесте Бех-Романчук рассказала в интервью Маше Ефросининой.
Бех-Романчук призналась, как допинг попал в организм
Бех-Романчук рассказала, что после полученной информации о проваленном допинг-тесте обратилась к независимым экспертам, которые установили источник тестостерона. Им стали биологически активные добавки, усиленные стрессом и индивидуальной реакцией организма на витамины.
Согласно заключению экспертов, показатель тестостерона был минимальным, но Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU) не захотела учитывать вовремя поданные выводы.
"Этот документ, который мы предоставили от независимых экспертов, они вообще не прикрепили ко всем документам, как наши документы линии защиты. То есть его просто проигнорировали", — сказала спортсменка.
AIU предложила украинке три варианта: апелляцию с четырехлетним баном, признание вины с дисквалификацией на три года или полное отрицание вины, что также тянет на четыре года отстранения.
Бех-Романчук была ошеломлена таким подходом, ведь считает, что всегда выступала за чистый спорт и верила в справедливость системы.
Марина считает, что для атлетки из мощной европейской страны расследование было бы более тщательным. Для Украины же AIU экономит ресурсы, ведь полноценная экспертиза стоит 20-30 тысяч евро, что делает ее дело "невыгодным".
При этом, в Украине же, как рассказала спортсменка, антидопинговая система имеет системные проблемы, что усложняет защиту.
Напомним, ранее Ярославу Магучих номинировали на престижную европейскую премию.
Также ранее польский альпинист вошел в историю Эвереста.
Читайте Новини.LIVE!