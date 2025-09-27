Бех-Романчук рассказала об игнорировании доказательств в ее защиту по делу о допинге

Марина Бех-Романчук. Фото: кадр из видео

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которая выступала в тройном прыжке и в прыжке в длину, была дисквалифицирована на четыре года за проваленный допинг-тест. В ее организме нашли запрещенный тестостерон.

Впервые подробно о проваленном допинг-тесте Бех-Романчук рассказала в интервью Маше Ефросининой.

Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh

Бех-Романчук призналась, как допинг попал в организм

Бех-Романчук рассказала, что после полученной информации о проваленном допинг-тесте обратилась к независимым экспертам, которые установили источник тестостерона. Им стали биологически активные добавки, усиленные стрессом и индивидуальной реакцией организма на витамины.

Согласно заключению экспертов, показатель тестостерона был минимальным, но Независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике (AIU) не захотела учитывать вовремя поданные выводы.

Марина Бех-Романчук. Фото: instagram.com/marynabekh

"Этот документ, который мы предоставили от независимых экспертов, они вообще не прикрепили ко всем документам, как наши документы линии защиты. То есть его просто проигнорировали", — сказала спортсменка.

AIU предложила украинке три варианта: апелляцию с четырехлетним баном, признание вины с дисквалификацией на три года или полное отрицание вины, что также тянет на четыре года отстранения.

Марина Бех-Романчук вместе с мужем Михаилом Романчуком. Фото: instagram.com/marynabekh

Бех-Романчук была ошеломлена таким подходом, ведь считает, что всегда выступала за чистый спорт и верила в справедливость системы.

Марина считает, что для атлетки из мощной европейской страны расследование было бы более тщательным. Для Украины же AIU экономит ресурсы, ведь полноценная экспертиза стоит 20-30 тысяч евро, что делает ее дело "невыгодным".

При этом, в Украине же, как рассказала спортсменка, антидопинговая система имеет системные проблемы, что усложняет защиту.

