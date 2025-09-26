Кто соперничает с Магучих за звание лучшей легкоатлетки Европы

Магучих номинирована на премию European Athletics
Олимпийская чемпионка и лидер сборной Украины по легкой атлетике Ярослава Магучих вошла в список номинанток на звание лучшей спортсменки Европы 2025 года.
Полный список претенденток на награду опубликован пресс-службой European Athletics.
Украинка уже завоевывала эту награду год назад и теперь попытается повторить достижение. Победительницу определят голосованием болельщиков, журналистов, национальных федераций и экспертов организации.
Магучих в 2025 году добилась ряда титулов на европейском уровне. Она выиграла "золото" чемпионата Европы в помещении, а также стала первой в командных соревнованиях Евро-2025 в Мадриде.
Кто соперничает с Магучих
Среди конкуренток украинки значатся сильнейшие спортсменки континента:
- Надя Баттоклетти (Италия);
- Фемке Бол (Нидерланды);
- Джорджия Хантер-Белл (Великобритания);
- Дитаджи Камбунджи (Швейцария);
- Кейт О’Коннор (Ирландия);
- Мария Перес (Испания);
- Джессика Схилдер (Нидерланды);
- Тина Шутей (Словения);
- Йоринде ван Клинкен (Нидерланды).
Несмотря на яркую карьеру, 2025 год стал для Магучих неоднозначным: к золотым медалям добавились лишь "бронза" чемпионатов мира и "серебро" в финале Бриллиантовой лиги. Это делает ее заявку на повторное признание особенно напряженной.
