Кто соперничает с Магучих за звание лучшей легкоатлетки Европы

Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Олимпийская чемпионка и лидер сборной Украины по легкой атлетике Ярослава Магучих вошла в список номинанток на звание лучшей спортсменки Европы 2025 года.

Полный список претенденток на награду опубликован пресс-службой European Athletics.

Украинка уже завоевывала эту награду год назад и теперь попытается повторить достижение. Победительницу определят голосованием болельщиков, журналистов, национальных федераций и экспертов организации.

Ярослава Магучих с "бронзой" ЧМ-2025. Фото: Reuters/Issei Kato

Магучих в 2025 году добилась ряда титулов на европейском уровне. Она выиграла "золото" чемпионата Европы в помещении, а также стала первой в командных соревнованиях Евро-2025 в Мадриде.

Кто соперничает с Магучих

Среди конкуренток украинки значатся сильнейшие спортсменки континента:

Надя Баттоклетти (Италия);

Фемке Бол (Нидерланды);

Джорджия Хантер-Белл (Великобритания);

Дитаджи Камбунджи (Швейцария);

Кейт О’Коннор (Ирландия);

Мария Перес (Испания);

Джессика Схилдер (Нидерланды);

Тина Шутей (Словения);

Йоринде ван Клинкен (Нидерланды).

Несмотря на яркую карьеру, 2025 год стал для Магучих неоднозначным: к золотым медалям добавились лишь "бронза" чемпионатов мира и "серебро" в финале Бриллиантовой лиги. Это делает ее заявку на повторное признание особенно напряженной.

