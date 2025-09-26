Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Магучих номинирована на премию European Athletics

Магучих номинирована на премию European Athletics

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 13:31
Кто соперничает с Магучих за звание лучшей легкоатлетки Европы
Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Олимпийская чемпионка и лидер сборной Украины по легкой атлетике Ярослава Магучих вошла в список номинанток на звание лучшей спортсменки Европы 2025 года.

Полный список претенденток на награду опубликован пресс-службой European Athletics.

Реклама
Читайте также:

Украинка уже завоевывала эту награду год назад и теперь попытается повторить достижение. Победительницу определят голосованием болельщиков, журналистов, национальных федераций и экспертов организации. 

Ярослава Магучих
Ярослава Магучих с "бронзой" ЧМ-2025. Фото: Reuters/Issei Kato

Магучих в 2025 году добилась ряда титулов на европейском уровне. Она выиграла "золото" чемпионата Европы в помещении, а также стала первой в командных соревнованиях Евро-2025 в Мадриде.

Кто соперничает с Магучих

Среди конкуренток украинки значатся сильнейшие спортсменки континента:

  • Надя Баттоклетти (Италия);
  • Фемке Бол (Нидерланды);
  • Джорджия Хантер-Белл (Великобритания);
  • Дитаджи Камбунджи (Швейцария);
  • Кейт О’Коннор (Ирландия);
  • Мария Перес (Испания);
  • Джессика Схилдер (Нидерланды);
  • Тина Шутей (Словения);
  • Йоринде ван Клинкен (Нидерланды). 

Несмотря на яркую карьеру, 2025 год стал для Магучих неоднозначным: к золотым медалям добавились лишь "бронза" чемпионатов мира и "серебро" в финале Бриллиантовой лиги. Это делает ее заявку на повторное признание особенно напряженной. 

Напомним, бывший подопечный Сергея Реброва пожелал тренеру удачи в греческом "Панатинаикосе". 

Известный в прошлом футболист Каха Каладзе продолжает последовательно критиковать Украину и ее политику. 

спорт Ярослава Магучих Легкая атлетика Фемке Бол прыжки в высоту
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации