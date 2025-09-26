Видео
Главная Спорт Известный экс-футболист пожелал Реброву удачи в Греции

Известный экс-футболист пожелал Реброву удачи в Греции

Дата публикации 26 сентября 2025 13:01
Ребров в Греции — экс-игрок Ференцвароша поздравил тренера
Сергей Ребров на пресс-конференции. Фото: УАФ

Бывший полузащитник сборной Словакии Роберт Мак поддержал украинского тренера Сергея Реброва на фоне слухов о его возможном назначении в греческий "Панатинаикос".

Мак отметил, что у Реброва уже есть успешный опыт работы в Венгрии с "Ференцварошем", где он добился выхода в групповой этап Лиги чемпионов, сообщает Gazzetta.

Согласно утверждению словацкого футболиста, украинский тренер обладает правильным стилем и умеет строить команды, способные показывать атакующий футбол. 

Сергей Ребров
Сергей Ребров во время матча. Фото: УАФ

Роберт Мак подчеркнул, что Сергей Ребров формирует сильный тренерский штаб и уделяет большое внимание деталям. Эти качества, считает Мак, помогли ему достичь высоких результатов на международном уровне.

Что Мак сказал о Реброве

Словацкий футболист напомнил о тренерских успехах украинского наставника. Мак заявил, что Ребров никогда не боялся вызовов и умел настраивать команду на матчи даже с самыми сложными соперниками.

"Ребров — отличный тренер, который вывел "Ференцварош" в Лигу чемпионов и добился с нами больших успехов. У него есть свое видение игры, он прекрасно разбирается в футболе и умеет создавать сильный штаб. Команды Реброва играют красиво, в атаку. Уверен, что болельщики "Панатинаикоса" его полюбят, ведь он способен дать клубу очень много", — заявил Мак.

Сергей Ребров в своей тренерской карьере успел поработать с киевским "Динамо", "Ференцварошем", "Аль-Ахли" и сборной Украины. Его переход в "Панатинаикос" может стать новым этапом в карьере специалиста. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
