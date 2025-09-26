Динамо переманило вратаря у Шахтера

Юный Назарий Кононенко (слева). Фото: instagram.com/sydorenko_goalkeeper_school/

Киевское "Динамо" оформило переход молодого вратаря Назария Кононенко, ранее выступавшего за донецкий "Шахтер".

Причиной интереса стал дефицит игроков 2010 года рождения в системе "Динамо", сообщил в своем Telegram-канале журналист Сергей Тищенко.

В матчах юношеских команд часто приходилось использовать голкипера младшего возраста, и переход Назария Кононенко должен закрыть эту проблему.

Футболист уже присоединился к структуре киевлян и будет заявлен в ближайших юношеских турнирах. Отмечается, что клуб рассматривает его как усиление на перспективу, рассчитывая повысить конкуренцию в составе.

Карьера и потенциал Кононенко

Назарий Кононенко родился в 2010 году и прошел подготовку в академии "Шахтера". Его считают перспективным голкипером с хорошими физическими данными и навыками игры на линии ворот. В юношеских турнирах он неоднократно становился основным игроком, а переход в "Динамо" должен помочь ему в дальнейшем росте.

Кононенко зарегистрирован как игрок юношеской команды "Динамо" U16. Для киевского клуба это важный шаг в формировании полноценного состава вратарей своего возраста и укреплении будущего академии.

