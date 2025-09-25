Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Лидеру Шахтера сделали операцию в Лондоне — фото

Лидеру Шахтера сделали операцию в Лондоне — фото

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 19:05
Полузащитник Шахтера Алиссон Сантана перенес операцию после перелома стопы
Алиссон Сантана. Фото: "Шахтер"

В донецком "Шахтере" в этом сезоне потеряли трех лучших футболистов. Георгия Судакова и Кевина продали, а Алиссон Сантана сломал ногу.

Алиссону уже сделали операцию в Лондоне, сообщила пресс-служба "Шахтера".

Реклама
Читайте также:

Футболист "Шахтера" перенес операцию

По информации "Шахтера", бразильский полузащитник успешно перенес операцию в Лондоне после получения перелома пятой плюсневой кости стопы.

Алиссон Сантана
Алиссон Сантана. Фото: "Шахтер"

Травма произошла в матче 1/16 финала Кубка Украины против аматорского "Полесья" (Ставки), 17 сентября. Интересно, что это произошло накануне 20-летия игрока.

Восстановление футболиста, по предварительным планам, займет до трех месяцев - возвращение ожидается в декабре или январе.

Алиссон, который присоединился к "горнякам" в марте 2025 года из "Атлетико Минейро" по пятилетнему контракту, стал ключевым игроком атаки. В этом сезоне он провел 12 матчей, забил четыре гола и сделал три ассиста за "Шахтер".

Напомним, ранее "Барселона" нашла замену для своего польского нападающего Роберта Левандовского, когда тот уйдет из клуба или завершит карьеру.

Прыгунья в высоту из Польши Мария Жодзик рассказала как стала врагом Александра Лукашенко.

футбол ФК Шахтер УПЛ травма Алиссон Сантана
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации