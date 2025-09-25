Полузащитник Шахтера Алиссон Сантана перенес операцию после перелома стопы

Алиссон Сантана. Фото: "Шахтер"

В донецком "Шахтере" в этом сезоне потеряли трех лучших футболистов. Георгия Судакова и Кевина продали, а Алиссон Сантана сломал ногу.

Алиссону уже сделали операцию в Лондоне, сообщила пресс-служба "Шахтера".

Реклама

Читайте также:

Футболист "Шахтера" перенес операцию

По информации "Шахтера", бразильский полузащитник успешно перенес операцию в Лондоне после получения перелома пятой плюсневой кости стопы.

Алиссон Сантана. Фото: "Шахтер"

Травма произошла в матче 1/16 финала Кубка Украины против аматорского "Полесья" (Ставки), 17 сентября. Интересно, что это произошло накануне 20-летия игрока.

Восстановление футболиста, по предварительным планам, займет до трех месяцев - возвращение ожидается в декабре или январе.

Алиссон, который присоединился к "горнякам" в марте 2025 года из "Атлетико Минейро" по пятилетнему контракту, стал ключевым игроком атаки. В этом сезоне он провел 12 матчей, забил четыре гола и сделал три ассиста за "Шахтер".

Напомним, ранее "Барселона" нашла замену для своего польского нападающего Роберта Левандовского, когда тот уйдет из клуба или завершит карьеру.

Прыгунья в высоту из Польши Мария Жодзик рассказала как стала врагом Александра Лукашенко.