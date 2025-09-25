Півзахисник Шахтаря Аліссон Сантана переніс операцію після перелому стопи

Аліссон Сантана. Фото: "Шахтар"

У донецькому "Шахтарі" цього сезону втратили трьох найкращих футболістів. Георгія Судакова та Кевіна продали, а Аліссон Сантана зламав ногу.

Аліссону вже зробили операцію в Лондоні, повідомила пресслужба "Шахтаря".

Реклама

Читайте також:

Футболіст "Шахтаря" переніс операцію

За інформацією "Шахтаря", бразильський півзахисник успішно переніс операцію в Лондоні після отримання перелому п'ятої плеснової кістки стопи.

Аліссон Сантана. Фото: "Шахтар"

Травма сталася в матчі 1/16 фіналу Кубка України проти аматорського "Полісся" (Ставки), 17 вересня. Цікаво, що це сталося напередодні 20-річчя гравця.

Відновлення футболіста, за попередніми планами, займе до трьох місяців — повернення очікується в грудні або січні.

Аліссон, який приєднався до "гірників" у березні 2025 року з "Атлетіко Мінейро" за п'ятирічним контрактом, став ключовим гравцем атаки. Цього сезону він провів 12 матчів, забив чотири голи та зробив три асисти за "Шахтар".

Нагадаємо, раніше "Барселона" знайшла заміну для свого польського нападника Роберта Левандовського, коли той піде з клубу або завершить кар'єру.

Стрибунка у висоту з Польщі Марія Жодзик розповіла як стала ворогом Олександра Лукашенка.