Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Лідеру Шахтаря зробили операцію в Лондоні — фото

Лідеру Шахтаря зробили операцію в Лондоні — фото

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 19:05
Півзахисник Шахтаря Аліссон Сантана переніс операцію після перелому стопи
Аліссон Сантана. Фото: "Шахтар"

У донецькому "Шахтарі" цього сезону втратили трьох найкращих футболістів. Георгія Судакова та Кевіна продали, а Аліссон Сантана зламав ногу.

Аліссону вже зробили операцію в Лондоні, повідомила пресслужба "Шахтаря".

Реклама
Читайте також:

Футболіст "Шахтаря" переніс операцію

За інформацією "Шахтаря", бразильський півзахисник успішно переніс операцію в Лондоні після отримання перелому п'ятої плеснової кістки стопи.

Алиссон Сантана
Аліссон Сантана. Фото: "Шахтар"

Травма сталася в матчі 1/16 фіналу Кубка України проти аматорського "Полісся" (Ставки), 17 вересня. Цікаво, що це сталося напередодні 20-річчя гравця.

Відновлення футболіста, за попередніми планами, займе до трьох місяців — повернення очікується в грудні або січні.

Аліссон, який приєднався до "гірників" у березні 2025 року з "Атлетіко Мінейро" за п'ятирічним контрактом, став ключовим гравцем атаки. Цього сезону він провів 12 матчів, забив чотири голи та зробив три асисти за "Шахтар".

Нагадаємо, раніше "Барселона" знайшла заміну для свого польського нападника Роберта Левандовського, коли той піде з клубу або завершить кар'єру.

Стрибунка у висоту з Польщі Марія Жодзик розповіла як стала ворогом Олександра Лукашенка.

футбол ФК Шахтар УПЛ травма Аліссон Сантана
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації