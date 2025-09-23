Відео
Головна Спорт Туран повідомив, що Аліссон зламав ногу

Туран повідомив, що Аліссон зламав ногу

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 07:53
Лідер Шахтаря Аліссон зламав ногу — деталі розповів Арда Туран
Арда Туран. Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" на тривалий термін втратив свого лідера Аліссона Сантану. В клубі вже підтвердили цю інформацію.

Деталі про пошкодження гравця розповів головний тренер Арда Туран після перемоги над "Зорею", передає "Трибуна".

Алиссон Сантана
Аліссон Сантана. Фото: "Шахтар"

Важка травма у лідера "Шахтаря"

За словами Турана, Аліссон отримав перелом ноги та вибув на тривалий термін.

Фахівець повідомив, що на талановитого молодого гравця чекає операція, а подальше відновлення залежить від медичного персоналу клубу, який надасть детальні звіти.

"Я буду очікувати від медичного штабу деталей. І поки що я не можу приймати ніякі рішення поза їхньої компетенції, оскільки я би ніколи не хотів, щоби хтось приймав якісь певні рішення поза тієї компетенції, в якій знаходжуся я", — сказав Туран.

Раніше інші джерела повідомляли, що Алісон повернеться не раніше грудня.

Цього сезону бразильський вінгер провів 12 матчів, забив чотири голи та зробив три асисти за "Шахтар".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "Динамо" може повернутись в Лігу Європи.

Також раніше відомий кубинський нокаутер викликав на бій Олександра Усика.

футбол ФК Шахтар УПЛ Аліссон Сантана Арда Туран
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
