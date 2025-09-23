Лідер Шахтаря Аліссон зламав ногу — деталі розповів Арда Туран

Арда Туран. Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар" на тривалий термін втратив свого лідера Аліссона Сантану. В клубі вже підтвердили цю інформацію.

Деталі про пошкодження гравця розповів головний тренер Арда Туран після перемоги над "Зорею", передає "Трибуна".

Аліссон Сантана. Фото: "Шахтар"

Важка травма у лідера "Шахтаря"

За словами Турана, Аліссон отримав перелом ноги та вибув на тривалий термін.

Фахівець повідомив, що на талановитого молодого гравця чекає операція, а подальше відновлення залежить від медичного персоналу клубу, який надасть детальні звіти.

"Я буду очікувати від медичного штабу деталей. І поки що я не можу приймати ніякі рішення поза їхньої компетенції, оскільки я би ніколи не хотів, щоби хтось приймав якісь певні рішення поза тієї компетенції, в якій знаходжуся я", — сказав Туран.

Раніше інші джерела повідомляли, що Алісон повернеться не раніше грудня.

Цього сезону бразильський вінгер провів 12 матчів, забив чотири голи та зробив три асисти за "Шахтар".

