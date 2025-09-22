Шахтар залишився без Аліссона до зими

Аліссон Сантана в матчі за "гірників". Фото: "Шахтар"

Донецький "Шахтар", який влітку залишився без лідерів Георгія Судакова та Кевіна, яких продали за великі кошти. Після цих трансферів одноосібним лідером команди залишився лише Аліссон Сантана.

Однак, Аліссон вибув на тривалий термін через травму, повідомило "ТаТоТаке".

Аліссон Сантана. Фото: "Шахтар"

"Шахтар" залишився без кращого гравця

Правий вінгер донецького "Шахтаря" не потрапив у заявку на матч проти "Зорі" через ушкодження, отримане за день до свого дня народження, яке він святкує 21 вересня.

Точний характер травми бразильця ще уточнюється, але лікарі прогнозують відновлення протягом 2–3 місяців. В найкращому випадку бразилець повернеться на початку грудня.

Вінгер приєднався до "гірників" взимку 2025 року та став важливим елементом атакувальної гри. Цього сезону він провів 12 матчів і забив чотири голи та зробив три асисти.

Відсутність сильно завадить клубу в Лізі конференцій та в УПЛ.

