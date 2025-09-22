Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Шахтер на длительный период остался без Алиссона

Шахтер на длительный период остался без Алиссона

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 19:31
Шахтер остался без Алиссона до зимы
Алиссон Сантана в матче за "горняков". Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер", летом оставшийся без лидеров Георгия Судакова и Кевина, проданных за большие деньги. После этих трансферов единоличным лидером команды остался только Алиссон Сантана.

Однако, Алиссон выбыл на длительный срок из-за травмы, сообщило "ТаТоТаке".

Реклама
Читайте также:
Алиссон Сантана
Алиссон Сантана. Фото: "Шахтер"

"Шахтер" остался без лучшего игрока

Правый вингер донецкого "Шахтера" не попал в заявку на матч против "Зари" из-за повреждения, полученного за день до своего дня рождения, которое он празднует 21 сентября.

Точный характер травмы бразильца еще уточняется, но врачи прогнозируют восстановление в течение 2-3 месяцев. В лучшем случае бразилец вернется в начале декабря.

Вингер присоединился к "горнякам" зимой 2025 года и стал важным элементом атакующей игры. В этом сезоне он провел 12 матчей и забил четыре гола и сделал три ассиста.

Отсутствие сильно помешает клубу в Лиге конференций и в УПЛ.

Напомним, неизвестные показали имя победителя награды "Золотой мяч-2025".

Греческий "Панатинаикос" не захотел назначать Сергея Реброва на должность главного тренера.

футбол ФК Шахтер УПЛ травма Алиссон Сантана
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации