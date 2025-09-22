Шахтер остался без Алиссона до зимы

Алиссон Сантана в матче за "горняков". Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер", летом оставшийся без лидеров Георгия Судакова и Кевина, проданных за большие деньги. После этих трансферов единоличным лидером команды остался только Алиссон Сантана.

Однако, Алиссон выбыл на длительный срок из-за травмы, сообщило "ТаТоТаке".

Алиссон Сантана. Фото: "Шахтер"

"Шахтер" остался без лучшего игрока

Правый вингер донецкого "Шахтера" не попал в заявку на матч против "Зари" из-за повреждения, полученного за день до своего дня рождения, которое он празднует 21 сентября.

Точный характер травмы бразильца еще уточняется, но врачи прогнозируют восстановление в течение 2-3 месяцев. В лучшем случае бразилец вернется в начале декабря.

Вингер присоединился к "горнякам" зимой 2025 года и стал важным элементом атакующей игры. В этом сезоне он провел 12 матчей и забил четыре гола и сделал три ассиста.

Отсутствие сильно помешает клубу в Лиге конференций и в УПЛ.

