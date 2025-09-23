Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Туран сообщил, что Алиссон сломал ногу

Туран сообщил, что Алиссон сломал ногу

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 07:53
Лидер Шахтера Алиссон сломал ногу — детали рассказал Арда Туран
Арда Туран. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" на длительный срок потерял своего лидера Алиссона Сантану. В клубе уже подтвердили эту информацию.

Детали о повреждении игрока рассказал главный тренер Арда Туран после победы над "Зарей", передает "Трибуна".

Реклама
Читайте также:
Алиссон Сантана
Алиссон Сантана. Фото: "Шахтер"

Тяжелая травма у лидера "Шахтера"

По словам Турана, Алиссон получил перелом ноги и выбыл на длительный срок.

Специалист сообщил, что талантливого молодого игрока ждет операция, а дальнейшее восстановление зависит от медицинского персонала клуба, который предоставит детальные отчеты.

"Я буду ожидать от медицинского штаба деталей. И пока что я не могу принимать никакие решения вне их компетенции, поскольку я бы никогда не хотел, чтобы кто-то принимал какие-то определенные решения вне той компетенции, в которой нахожусь я", — сказал Туран.

Ранее другие источники сообщали, что Алисон вернется не раньше декабря.

В этом сезоне бразильский вингер провел 12 матчей, забил четыре гола и сделал три ассиста за "Шахтер".

Напомним, ранее стало известно, что "Динамо" может вернуться в Лигу Европы.

Также ранее известный кубинский нокаутер вызвал на бой Александра Усика.

футбол ФК Шахтер УПЛ Алиссон Сантана Арда Туран
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации