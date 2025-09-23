Лидер Шахтера Алиссон сломал ногу — детали рассказал Арда Туран

Арда Туран. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" на длительный срок потерял своего лидера Алиссона Сантану. В клубе уже подтвердили эту информацию.

Детали о повреждении игрока рассказал главный тренер Арда Туран после победы над "Зарей", передает "Трибуна".

Алиссон Сантана. Фото: "Шахтер"

Тяжелая травма у лидера "Шахтера"

По словам Турана, Алиссон получил перелом ноги и выбыл на длительный срок.

Специалист сообщил, что талантливого молодого игрока ждет операция, а дальнейшее восстановление зависит от медицинского персонала клуба, который предоставит детальные отчеты.

"Я буду ожидать от медицинского штаба деталей. И пока что я не могу принимать никакие решения вне их компетенции, поскольку я бы никогда не хотел, чтобы кто-то принимал какие-то определенные решения вне той компетенции, в которой нахожусь я", — сказал Туран.

Ранее другие источники сообщали, что Алисон вернется не раньше декабря.

В этом сезоне бразильский вингер провел 12 матчей, забил четыре гола и сделал три ассиста за "Шахтер".

