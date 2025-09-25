Барселона влітку може підписати Гаррі Кейна

Гаррі Кейн у матчі проти "Челсі". Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Керівництво каталонської "Барселони" вже будує плани щодо посилення команди на наступний сезон. Новачком "синьо-гранатових" може стати відомий футболіст.

Влітку 2026 року "Барселона" включиться в боротьбу за Гаррі Кейна, повідомляє експерт TBR Football Грем Бейлі.

Реклама

Читайте також:

"Барселона" готується замінити 37-річного Роберта Левандовського іншою зіркою світового футболу. Влітку у польського форварда завершиться термін дії контракту з каталонським клубом. Велика ймовірність того, що сторони не стануть продовжувати угоду. Однак заміна футболістові вже знайдена.

"Барселоні" потрібен Гаррі Кейн

В останні місяці активізувалися чутки про те, що наприкінці нинішнього сезону капітан збірної Англії може покинути "Баварію". Його контракт із клубом діє до літа 2027 року. За рік до цього трансферна вартість Кейна знизиться до 60 млн євро, і таку суму потенційні покупці цілком можуть собі дозволити.

Гаррі Кейн святкує гол. Фото: Reuters/Heiko Becker

Одним із головних претендентів на 32-річного чемпіона Німеччини є "Тоттенгем", який хоче повернути свою колишню зірку. Однак у лондонському клубі вважають, що буде складно поліпшити пропозицію "Барселони", яка має твердий намір ангажувати Гаррі.

У сезоні 2025/2026 Кейна забив за "Баварію" вже 13 голів та зробив 3 результативні передачі.

Нагадаємо, польська легкоатлетка Марія Жодзик, яка посіла друге місце на ЧС-2025 зі стрибків у висоту, народилася в Білорусі, але змінила громадянство.

Український боксер Олександр Усик прокоментував можливість організації бою, який цікавий багатьом уболівальникам.