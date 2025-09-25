Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зеленский встретился с делегацией Конгресса — что известно
Главная Спорт Барселона заменит Левандовского другой мировой звездой

Барселона заменит Левандовского другой мировой звездой

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 14:01
Барселона летом может подписать Харри Кейна
Харри Кейн в матче против "Челси". Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Руководство каталонской "Барселоны" уже строит планы по усилению команды на следующий сезон. Новичком "сине-гранатовых" может стать известный футболист. 

Летом 2026 года "Барселона" включится в борьбу за Харри Кейна, сообщает эксперт TBR Football Грэм Бейли. 

Реклама
Читайте также:

"Барселона" готовится заменить 37-летнего Роберта Левандовского другой звездой мирового футбола. Летом у польского форварда завершится срок действия контракта с каталонским клубом. Велика вероятность того, что стороны не станут продлевать соглашение. Однако замена футболисту уже найдена.  

"Барселоне" нужен Харри Кейн 

В последние месяцы активизировались слухи о том, что в конце нынешнего сезона капитан сборной Англии может покинуть "Баварию". Его контракт с клубом действует до лета 2027 года. За год до этого трансферная стоимость Кейна снизится до 60 млн евро, и такую сумму потенциальные покупатели вполне могут себе позволить. 

Харри Кейн
Харри Кейн празднует гол. Фото: Reuters/Heiko Becker

Одним из главных претендентов на 32-летнего чемпиона Германии является "Тоттенхэм", который хочет вернуть свою бывшую звезду. Однако в лондонском клубе считают, что будет сложно улучшить предложение "Барселоны", которая твердо намерена ангажировать Харри. 

В сезоне 2025/2026 Кейна забил за "Баварию" уже 13 голов и сделал 3 результативные передачи. 

Напомним, польская легкоатлетка Мария Жодзик, которая заняла второе место на ЧМ-2025 по прыжкам в высоту, родилась в Беларуси, но сменила гражданство. 

Украинский боксер Александр Усик прокомментировал возможность организации боя, который интересен многим болельщикам. 

спорт футбол Футбол трансферы Барселона Бавария Харри Кейн
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации