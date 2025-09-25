Барселона летом может подписать Харри Кейна

Харри Кейн в матче против "Челси". Фото: Reuters/Angelika Warmuth

Руководство каталонской "Барселоны" уже строит планы по усилению команды на следующий сезон. Новичком "сине-гранатовых" может стать известный футболист.

Летом 2026 года "Барселона" включится в борьбу за Харри Кейна, сообщает эксперт TBR Football Грэм Бейли.

"Барселона" готовится заменить 37-летнего Роберта Левандовского другой звездой мирового футбола. Летом у польского форварда завершится срок действия контракта с каталонским клубом. Велика вероятность того, что стороны не станут продлевать соглашение. Однако замена футболисту уже найдена.

"Барселоне" нужен Харри Кейн

В последние месяцы активизировались слухи о том, что в конце нынешнего сезона капитан сборной Англии может покинуть "Баварию". Его контракт с клубом действует до лета 2027 года. За год до этого трансферная стоимость Кейна снизится до 60 млн евро, и такую сумму потенциальные покупатели вполне могут себе позволить.

Харри Кейн празднует гол. Фото: Reuters/Heiko Becker

Одним из главных претендентов на 32-летнего чемпиона Германии является "Тоттенхэм", который хочет вернуть свою бывшую звезду. Однако в лондонском клубе считают, что будет сложно улучшить предложение "Барселоны", которая твердо намерена ангажировать Харри.

В сезоне 2025/2026 Кейна забил за "Баварию" уже 13 голов и сделал 3 результативные передачи.

