Гави из-за неожиданной для врачей Барселоны травмы выбыл до февраля 2026 года

Барселона из-за травмы потеряла свою звезду на пять месяцев
Каталонская "Барселона" только начала сезон, но он уже начался с проблем. Клуб потерял одну из своих звезд.
Портал AS сообщил, что на длительный срок выбыл Гави.
"Барселона" потерпела мощный удар
В "Барселоне" сообщили, что Гави перенес артроскопию для восстановления внутреннего мениска. Во время операции хирурги наложили швы, чтобы сохранить мениск, а восстановление 21-летнего испанца займет от четырех до пяти месяцев.
Вероятно, Гави сможет вернуться на поле не раньше февраля 2026 года.
Источники рассказали, что травма оказалась серьезнее, чем предполагали в клубе. Состояние колена удивило даже хирурга, который проводил операцию.
Главный тренер "Барселоны" Ганс-Дитер Флик был одним из самых разочарованных этой новостью, ведь Гави является ключевым игроком команды.
Гави получил травму в августе 2025 года, сыграв лишь два матча в Ла Лиге в этом сезоне, в которых отметился одной результативной передачей.
В 2023 году Гави порвал крестообразные связки колена, из-за чего восстанавливался 10 месяцев.
