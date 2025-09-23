Видео
Барселона из-за травмы потеряла свою звезду на пять месяцев

Барселона из-за травмы потеряла свою звезду на пять месяцев

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 23:37
Гави из-за неожиданной для врачей Барселоны травмы выбыл до февраля 2026 года
Гави в матче за "Барселону". Фото: fcbarcelona.com

Каталонская "Барселона" только начала сезон, но он уже начался с проблем. Клуб потерял одну из своих звезд.

Портал AS сообщил, что на длительный срок выбыл Гави.

Читайте также:
Гави (Барселона)
Гави на тренировке. Фото: fcbarcelona.com

"Барселона" потерпела мощный удар

В "Барселоне" сообщили, что Гави перенес артроскопию для восстановления внутреннего мениска. Во время операции хирурги наложили швы, чтобы сохранить мениск, а восстановление 21-летнего испанца займет от четырех до пяти месяцев.

Вероятно, Гави сможет вернуться на поле не раньше февраля 2026 года.
Источники рассказали, что травма оказалась серьезнее, чем предполагали в клубе. Состояние колена удивило даже хирурга, который проводил операцию.

Главный тренер "Барселоны" Ганс-Дитер Флик был одним из самых разочарованных этой новостью, ведь Гави является ключевым игроком команды.

Гави получил травму в августе 2025 года, сыграв лишь два матча в Ла Лиге в этом сезоне, в которых отметился одной результативной передачей.

В 2023 году Гави порвал крестообразные связки колена, из-за чего восстанавливался 10 месяцев.

Напомним, ранее Криштиану Роналду заявил, что "Золотой мяч" уже не так ценен как раньше.

УЕФА может вернуть киевское "Динамо" в Лигу Европы вместо израильтян.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
