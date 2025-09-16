Лапорта сделал Холанна целью Барселоны вопреки финансовым проблемам

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Президент "Барселоны" Хоан Лапорта не скрывает амбиций пригласить Эрлинга Холанна в каталонский клуб. Руководитель считает, что именно норвежец способен стать тем футболистом, вокруг которого можно выстроить новое поколение команды.

Интерес к Холанну в Барселоне сохраняется, несмотря на серьезные финансовые трудности, сообщает BBC.

Общий долг "Барселоны" оценивается в миллиарды евро, но трансферная стоимость нападающего, составляющая порядка 180 млн евро, не останавливает Жоана Лапорту. Планы связаны с будущим трансферным окном 2026 года.

Руководство клуба рассматривает разные пути финансирования сделки, включая новые партнерские соглашения и возможные продажи игроков. Лапорта уверен, что приход Холанна не только усилит состав, но и значительно повысит коммерческую привлекательность клуба.

Зачем "Барселоне" Холанн

Каталонцы видят в форварде "Манчестер Сити" не просто звезду мирового масштаба, а долгосрочный проект. Его возраст, стиль игры и статистика позволяют рассматривать Холанна как гарантию стабильных голов и решающих моментов.

Эрлинг Холанн празднует гол. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Эрлинг уже успел оставить заметный след в английском футболе: в "Манчестер Сити" он превратился в символ результативности, забив более 90 голов в чемпионате Англии. В новом сезоне 2025/26 нападающий стартовал мощно, оформив пять мячей в первых четырех турах Премьер-лиги, и продолжает подтверждать статус одного из лучших бомбардиров мира.

