Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаTravelПромоПсихологияКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Барселона потратит целое состояние на новую звезду

Барселона потратит целое состояние на новую звезду

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 15:11
Лапорта сделал Холанна целью Барселоны вопреки финансовым проблемам
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Президент "Барселоны" Хоан Лапорта не скрывает амбиций пригласить Эрлинга Холанна в каталонский клуб. Руководитель считает, что именно норвежец способен стать тем футболистом, вокруг которого можно выстроить новое поколение команды.

Интерес к Холанну в Барселоне сохраняется, несмотря на серьезные финансовые трудности, сообщает BBC.

Реклама
Читайте также:

Общий долг "Барселоны" оценивается в миллиарды евро, но трансферная стоимость нападающего, составляющая порядка 180 млн евро, не останавливает Жоана Лапорту. Планы связаны с будущим трансферным окном 2026 года. 

Руководство клуба рассматривает разные пути финансирования сделки, включая новые партнерские соглашения и возможные продажи игроков. Лапорта уверен, что приход Холанна не только усилит состав, но и значительно повысит коммерческую привлекательность клуба.

Зачем "Барселоне" Холанн

Каталонцы видят в форварде "Манчестер Сити" не просто звезду мирового масштаба, а долгосрочный проект. Его возраст, стиль игры и статистика позволяют рассматривать Холанна как гарантию стабильных голов и решающих моментов. 

Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн празднует гол. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Эрлинг уже успел оставить заметный след в английском футболе: в "Манчестер Сити" он превратился в символ результативности, забив более 90 голов в чемпионате Англии. В новом сезоне 2025/26 нападающий стартовал мощно, оформив пять мячей в первых четырех турах Премьер-лиги, и продолжает подтверждать статус одного из лучших бомбардиров мира. 

Напомним, Мирон Маркевич дал совет Илье Забарному, как стать основным футболистом французского "ПСЖ". 

ПриватБанк официально выставил на торги футбольный стадион "Днепр-Арена", а также базу и тренировочные поля. 

футбол Футбол трансферы Барселона Эрлинг Холанд Манчестер Сити Жоан Лапорта
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации