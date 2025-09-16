Відео
Головна Спорт Барселона витратить цілий статок на нову зірку

Барселона витратить цілий статок на нову зірку

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 15:11
Лапорта зробив Голанна метою Барселони всупереч фінансовим проблемам
Президент "Барселони" Жоан Лапорта. Фото: Reuters/Isabel Infantes

Президент "Барселони" Хоан Лапорта не приховує амбіцій запросити Ерлінга Голанна до каталонського клубу. Керівник вважає, що саме норвежець здатен стати тим футболістом, навколо якого можна вибудувати нове покоління команди.

Інтерес до Голанна в Барселоні зберігається попри серйозні фінансові труднощі, повідомляє BBC.

Читайте також:

Загальний борг "Барселони" оцінюється в мільярди євро, але трансферна вартість нападника, що становить близько 180 млн євро, не зупиняє Жоана Лапорту. Плани пов'язані з майбутнім трансферним вікном 2026 року.

Керівництво клубу розглядає різні шляхи фінансування угоди, включно з новими партнерськими угодами та можливим продажем гравців. Лапорта впевнений, що прихід Голанна не тільки посилить склад, а й значно підвищить комерційну привабливість клубу.

Навіщо "Барселоні" Голанн

Каталонці бачать у форварді "Манчестер Сіті" не просто зірку світового масштабу, а довгостроковий проєкт. Його вік, стиль гри та статистика дають змогу розглядати Голанна як гарантію стабільних голів і вирішальних моментів.

Эрлинг Холанн
Ерлінг Голанн святкує гол. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Ерлінг уже встиг залишити помітний слід в англійському футболі: у "Манчестер Сіті" він перетворився на символ результативності, забивши понад 90 голів у чемпіонаті Англії. У новому сезоні 2025/26 нападник стартував потужно, оформивши п'ять м'ячів у перших чотирьох турах Прем'єр-ліги, і продовжує підтверджувати статус одного з найкращих бомбардирів світу.

Нагадаємо, Мирон Маркевич дав пораду Іллі Забарному, як стати основним футболістом французького "ПСЖ".

ПриватБанк офіційно виставив на торги футбольний стадіон "Дніпро-Арена", а також базу та тренувальні поля.

футбол Футбол трансфери Барселона Ерлінг Холанд Манчестер Сіті Жоан Лапорта
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
