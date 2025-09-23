Відео
Україна
Відео

Барселона через важку травму втратила свою зірку на п'ять місяців

Барселона через важку травму втратила свою зірку на п'ять місяців

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 23:37
Гаві через несподівану для лікарів Барселони травму вибув до лютого 2026 року
Гаві у матчі за "Барселону". Фото: fcbarcelona.com

Каталонська "Барселона" тільки почала сезон, але він вже почався з проблем. Клуб втратив одну зі своїх зірок.

Портал AS повідомив, що на тривалий термін вибув Гаві.

Гави (Барселона)
Гаві на тренуванні. Фото: fcbarcelona.com

"Барселона" зазнала потужного удару

У "Барселоні" повідомили, що Гаві переніс артроскопію для відновлення внутрішнього меніска. Під час операції хірурги наклали шви, щоб зберегти меніск, а відновлення 21-річного іспанця займе від чотирьох до п’яти місяців.

Ймовірно, Гаві зможе повернутися на поле не раніше лютого 2026 року.
Джерела розповіли, що травма виявилася серйознішою, ніж передбачали в клубі. Стан коліна здивував навіть хірурга, який проводив операцію.

Головний тренер "Барселони" Ганс-Дітер Флік був одним із найбільш розчарованих цією новиною, адже Гаві є ключовим гравцем команди.

Гаві отримав травму в серпні 2025 року, зігравши лише два матчі в Ла Лізі цього сезону, в яких відзначився однією результативною передачею.

У 2023 році Гаві порвав хрестоподібні зв’язки коліна, через що відновлювався 10 місяців.

футбол Барселона Іспанська Ла Ліга Гаві травма
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
