Головна Спорт Молода зірка Шахтаря продовжить кар'єру в Динамо

Молода зірка Шахтаря продовжить кар'єру в Динамо

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 10:31
Динамо переманило воротаря у Шахтаря
Юний Назарій Кононенко (ліворуч). Фото: instagram.com/sydorenko_goalkeeper_school/

Київське "Динамо" оформило перехід молодого воротаря Назарія Кононенка, який раніше виступав за донецький "Шахтар".

Причиною інтересу став дефіцит гравців 2010 року народження в системі "Динамо", повідомив у своєму Telegram-каналі журналіст Сергій Тищенко.

Читайте також:

У матчах юнацьких команд часто доводилося використовувати голкіпера молодшого віку, і перехід Назарія Кононенка має закрити цю проблему.

Футболіст уже приєднався до структури киян і буде заявлений у найближчих юнацьких турнірах. Зазначається, що клуб розглядає його як посилення на перспективу, розраховуючи підвищити конкуренцію в складі.

Кар'єра та потенціал Кононенка

Назарій Кононенко народився 2010 року і пройшов підготовку в академії "Шахтаря". Його вважають перспективним голкіпером із хорошими фізичними даними та навичками гри на лінії воріт. У юнацьких турнірах він неодноразово ставав основним гравцем, а перехід у "Динамо" має допомогти йому в подальшому зростанні.

Кононенко зареєстрований як гравець юнацької команди "Динамо" U16. Для київського клубу це важливий крок у формуванні повноцінного складу воротарів свого віку та зміцненні майбутнього академії.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
