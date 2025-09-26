Динамо переманило воротаря у Шахтаря

Молода зірка Шахтаря продовжить кар'єру в Динамо
Київське "Динамо" оформило перехід молодого воротаря Назарія Кононенка, який раніше виступав за донецький "Шахтар".
Причиною інтересу став дефіцит гравців 2010 року народження в системі "Динамо", повідомив у своєму Telegram-каналі журналіст Сергій Тищенко.
У матчах юнацьких команд часто доводилося використовувати голкіпера молодшого віку, і перехід Назарія Кононенка має закрити цю проблему.
Футболіст уже приєднався до структури киян і буде заявлений у найближчих юнацьких турнірах. Зазначається, що клуб розглядає його як посилення на перспективу, розраховуючи підвищити конкуренцію в складі.
Кар'єра та потенціал Кононенка
Назарій Кононенко народився 2010 року і пройшов підготовку в академії "Шахтаря". Його вважають перспективним голкіпером із хорошими фізичними даними та навичками гри на лінії воріт. У юнацьких турнірах він неодноразово ставав основним гравцем, а перехід у "Динамо" має допомогти йому в подальшому зростанні.
Кононенко зареєстрований як гравець юнацької команди "Динамо" U16. Для київського клубу це важливий крок у формуванні повноцінного складу воротарів свого віку та зміцненні майбутнього академії.
