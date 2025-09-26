Динамо переманило воротаря у Шахтаря

Юний Назарій Кононенко (ліворуч). Фото: instagram.com/sydorenko_goalkeeper_school/

Київське "Динамо" оформило перехід молодого воротаря Назарія Кононенка, який раніше виступав за донецький "Шахтар".

Причиною інтересу став дефіцит гравців 2010 року народження в системі "Динамо", повідомив у своєму Telegram-каналі журналіст Сергій Тищенко.

Реклама

Читайте також:

У матчах юнацьких команд часто доводилося використовувати голкіпера молодшого віку, і перехід Назарія Кононенка має закрити цю проблему.

Футболіст уже приєднався до структури киян і буде заявлений у найближчих юнацьких турнірах. Зазначається, що клуб розглядає його як посилення на перспективу, розраховуючи підвищити конкуренцію в складі.

Кар'єра та потенціал Кононенка

Назарій Кононенко народився 2010 року і пройшов підготовку в академії "Шахтаря". Його вважають перспективним голкіпером із хорошими фізичними даними та навичками гри на лінії воріт. У юнацьких турнірах він неодноразово ставав основним гравцем, а перехід у "Динамо" має допомогти йому в подальшому зростанні.

Кононенко зареєстрований як гравець юнацької команди "Динамо" U16. Для київського клубу це важливий крок у формуванні повноцінного складу воротарів свого віку та зміцненні майбутнього академії.

Нагадаємо, українська чемпіонка з пауерліфтингу Дар'я Русаненко поділилася кадрами гарячої фотосесії.

Віцечемпіонка світу зі стрибків у висоту Марія Жодзик виступає під прапором Польщі, хоча народилася в Білорусі.