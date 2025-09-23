Шаблий ищет Реброву новую команду из-за возможного провала квалификации ЧМ-2026

Сергей Ребров. Фото: УАФ

Главным тренером сборной Украины Сергеем Ребровым интересовался греческий "Панатинаикос". Хотя этого перехода и не произошло, но тренеру уже ищут новую команду.

О слухах относительно Реброва высказались в эфире "ТаТоТаке".

Реброву ищут новую команду

Журналист Михаил Спиваковский заявил, что интерес со стороны греческого клуба является реальным. "Панатинаикос" предлагает тренеру привлекательный проект, амбициозные задачи и лучшие финансовые условия, чем в УАФ.

Спиваковский отметил, что интерес к 51-летнему тренеру не ограничивается Грецией, поскольку в последние годы предложения поступали от клубов из Саудовской Аравии и болгарского "Лудогорца", который давно следит за Ребровым.

Также Спиваковский добавил, что делами тренера занимается агентская компания ProStar Вадима Шаблия, которая активно ищет варианты для своего клиента.

Журналист считает это нормальной практикой, ведь агент должен предвидеть будущее тренера, особенно, если сборная Украины не квалифицируется на ЧМ-2026.

