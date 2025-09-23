Шаблій шукає Реброву нову команду через можливий провал кваліфікації ЧС-2026

Сергій Ребров. Фото: УАФ

Головним тренером збірної України Сергієм Ребровим цікавився грецький "Панатінаїкос". Хоча цього переходу й не сталося, але тренеру вже шукають нову команду.

Про чутки щодо Реброва висловились в ефірі "ТаТоТаке".

Реброву шукають нову команду

Журналіст Михайло Співаковський заявив, що інтерес із боку грецького клубу є реальним. "Панатінаїкос" пропонує тренеру привабливий проєкт, амбітні завдання та кращі фінансові умови, ніж в УАФ.

Співаковський зазначив, що інтерес до 51-річного тренера не обмежується Грецією, оскільки протягом останніх років пропозиції надходили від клубів із Саудівської Аравії та болгарського "Лудогорця", який давно стежить за Ребровим.

Також Співаковський додав, що справами тренера займається агентська компанія ProStar Вадима Шаблія, яка активно шукає варіанти для свого клієнта.

Журналіст вважає це нормальною практикою, адже агент має передбачати майбутнє тренера, особливо якщо збірна України не кваліфікується на ЧС-2026.

