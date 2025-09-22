Відео
У Панатінаїкосі дали оцінку Реброву перед можливим призначенням

У Панатінаїкосі дали оцінку Реброву перед можливим призначенням

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 13:04
Уболівальники Панатінаїкоса оцінили прихід Реброва в клуб
Тренер Сергій Ребров у збірній України. Фото: УАФ

Журналісти з Греції впевнені, що головний тренер збірної України Сергій Ребров може очолити місцевий "Панатінаїкос". Керівництво клубу вже нібито домовилося з відомим фахівцем.

Вболівальники "ПАО" вже дали оцінку Реброву та повідомили, чого чекають від тренера, повідомляє "Динамо Київ від Шурика".

Згідно з версією грецької преси, "Панатінаїкосу" та Сергію Реброву залишилося лише залагодити формальності контракту. Тренер може очолити клуб уже в жовтні. При цьому 51-річний наставник або розірве угоду з УАФ, або суміщатиме дві посади до літа 2026 року.

Сергей Ребров
Сергій Ребров керує тренуванням команди. Фото: УАФ

Що в Греції думають про Реброва

Керівництво афінського клубу виявило серйозний інтерес до українського тренера і готове надати йому час для переговорів з УАФ. Підтримка з боку власників та спортивного директора посилила впевненість, що угоду буде доведено до кінця.

Фанати "Панатінаїкоса" загалом позитивно сприйняли новину. Багато хто називає Реброва фахівцем із менталітетом переможця, який здатний надати команді дисципліни та характеру. Частина вболівальників вірить, що його клубний досвід у "Динамо" та "Ференцвароші" дасть змогу побудувати сильний проєкт в Афінах.

При цьому не всі поділяють ентузіазм. Дехто вважає, що Ребров може розглядати грецький клуб лише як трамплін до багатших команд Європи. Інші сумніваються, що українець зуміє витримати тиск місцевої преси та фанатів, які традиційно нетерплячі до тренерів.

Нагадаємо, онлайн-трансляція церемонії нагородження "Золотий м'яч-2025" буде доступна вболівальникам в Україні.

А київське "Динамо" можуть повернути в Лігу Європи, причому в нинішньому сезоні через можливу дискваліфікацію одного з учасників.

спорт футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров Панатінаїкос
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
