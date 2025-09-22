Видео
В Панатинаикосе дали оценку Реброву перед возможным назначением

В Панатинаикосе дали оценку Реброву перед возможным назначением

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 13:04
Болельщики Панатинаикоса оценили приход Реброва в клуб
Тренер Сергей Ребров в сборной Украины. Фото: УАФ

Журналисты из Греции уверены, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров может возглавить местный "Панатинаикос". Руководство клуба уже якобы договорилось с известным специалистом. 

Болельщики "ПАО" уже дали оценку Реброву и сообщили, чего ждут от тренера, сообщает "Динамо Киев от Шурика". 

Читайте также:

Согласно версии греческой прессы, "Панатинаикосу" и Сергею Реброву осталось лишь уладить формальности контракта. Тренер может возглавить клуб уже в октябре. При этом 51-летний наставник либо расторгнет соглашение с УАФ, либо будет совмещать две должности до лета 2026 года. 

Сергей Ребров
Сергей Ребров руководит тренировкой команды. Фото: УАФ

Что в Греции думают о Реброве 

Руководство афинского клуба проявило серьезный интерес к украинскому тренеру и готово предоставить ему время для переговоров с УАФ. Поддержка со стороны владельцев и спортивного директора усилила уверенность, что сделка будет доведена до конца.

Фанаты "Панатинаикоса" в целом позитивно восприняли новость. Многие называют Реброва специалистом с менталитетом победителя, который способен придать команде дисциплину и характер. Часть болельщиков верит, что его клубный опыт в "Динамо" и "Ференцвароше" позволит построить сильный проект в Афинах.

При этом не все разделяют энтузиазм. Некоторые считают, что Ребров может рассматривать греческий клуб лишь как трамплин к более богатым командам Европы. Другие сомневаются, что украинец сумеет выдержать давление местной прессы и фанатов, которые традиционно нетерпеливы к тренерам. 

Напомним, онлайн-трансляция церемонии награждения "Золотой мяч-2025" будет доступна болельщикам в Украине. 

А киевское "Динамо" могут вернуть в Лигу Европы, причем в нынешнем сезоне из-за возможной дисквалификации одного из участников. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров Панатинаикос
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
