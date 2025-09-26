Ребров у Греції — ексгравець Ференцвароша привітав тренера

Сергій Ребров на пресконференції. Фото: УАФ

Колишній півзахисник збірної Словаччини Роберт Мак підтримав українського тренера Сергія Реброва на тлі чуток про його можливе призначення в грецький "Панатінаїкос".

Мак зазначив, що у Реброва вже є успішний досвід роботи в Угорщині з "Ференцварошем", де він домігся виходу в груповий етап Ліги чемпіонів, повідомляє Gazzetta.

Згідно з твердженням словацького футболіста, український тренер має правильний стиль та вміє будувати команди, здатні показувати атакувальний футбол.

Сергій Ребров під час матчу. Фото: УАФ

Роберт Мак підкреслив, що Сергій Ребров формує сильний тренерський штаб та приділяє велику увагу деталям. Ці якості, вважає Мак, допомогли йому досягти високих результатів на міжнародному рівні.

Що Мак сказав про Реброва

Словацький футболіст нагадав про тренерські успіхи українського наставника. Мак заявив, що Ребров ніколи не боявся викликів та вмів налаштовувати команду на матчі навіть із найскладнішими суперниками.

"Ребров - чудовий тренер, який вивів "Ференцварош" у Лігу чемпіонів і домігся з нами великих успіхів. У нього є своє бачення гри, він прекрасно розбирається у футболі та вміє створювати сильний штаб. Команди Реброва грають красиво, в атаку. Упевнений, що вболівальники "Панатінаїкоса" його полюблять, адже він здатний дати клубу дуже багато", — заявив Мак.

Сергій Ребров у своїй тренерській кар'єрі встиг попрацювати з київським "Динамо", "Ференцварошем", "Аль-Ахлі" та збірною України. Його перехід у "Панатінаїкос" може стати новим етапом у кар'єрі фахівця.

