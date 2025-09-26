Відео
Головна Спорт Магучіх попри невдачі номінована на премію European Athletics

Магучіх попри невдачі номінована на премію European Athletics

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 13:31
Хто змагається з Магучіх за звання найкращої легкоатлетки Європи
Олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх. Фото: Reuters/Aleksandra Szmigiel

Олімпійська чемпіонка та лідерка збірної України з легкої атлетики Ярослава Магучіх увійшла до списку номінанток на звання найкращої спортсменки Європи 2025 року.

Повний список претенденток на нагороду опубліковано пресслужбою European Athletics.

Українка вже завойовувала цю нагороду рік тому і тепер спробує повторити досягнення. Переможницю визначать голосуванням уболівальників, журналістів, національних федерацій та експертів організації.

Ярослава Магучих
Ярослава Магучіх із "бронзою" ЧС-2025. Фото: Reuters/Issei Kato

Магучіх 2025 року домоглася низки титулів на європейському рівні. Вона виграла "золото" чемпіонату Європи в приміщенні, а також стала першою в командних змаганнях Євро-2025 у Мадриді.

Хто змагається з Магучіх

Серед конкуренток українки значаться найсильніші спортсменки континенту:

  • Надя Баттоклетті (Італія);
  • Фемке Бол (Нідерланди);
  • Джорджія Гантер-Белл (Велика Британія);
  • Дітаджі Камбунджі (Швейцарія);
  • Кейт О'Коннор (Ірландія);
  • Марія Перес (Іспанія);
  • Джессіка Схілдер (Нідерланди);
  • Тіна Шутей (Словенія);
  • Йорінде ван Клінкен (Нідерланди).

Попри яскраву кар'єру, 2025 рік став для Магучіх неоднозначним: до золотих медалей додалися лише "бронза" чемпіонатів світу та "срібло" у фіналі Діамантової ліги. Це робить її заявку на повторне визнання особливо напруженою.

Нагадаємо, колишній підопічний Сергія Реброва побажав тренеру удачі в грецькому "Панатінаїкосі".

Відомий у минулому футболіст Каха Каладзе продовжує послідовно критикувати Україну та її політику.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
