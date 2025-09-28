Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Украина начала чемпионат мира по футболу с победы над Кореей

Украина начала чемпионат мира по футболу с победы над Кореей

Ua ru
Дата публикации 28 сентября 2025 07:40
Украина U-20 победила Корею благодаря быстрым голам Синчука и Пищура на ЧМ-2025
Матч Украина — Республика Корея. Фото: УАФ

В Чили на чемпионате мира по футболу U-20 стартовала сборная Украины. Соперником сине-желтых в первом туре группового этапа стала Республика Корея.

Украина выиграла со счетом 2:1, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:
Матч Украина — Республика Корея
Матч Украина — Республика Корея. Фото: УАФ

Первая победа команды Михайленко

Украина шокировала соперника двумя быстрыми голами. Сперва на 13-й минуте Синчук открыл счет, а на 16-й Пищур удвоил преимущество,

После второго пропущенного гола корейцы захватили контроль над игрой, но моментов создавали мало. На контратаках украинцы играли лучше.

Перед перерывом Б.Чои вышел один на один с вратарем, но защитник Гусев спас команду, выбив мяч с линии ворот.

Во втором тайме корейцы заменили трех футболистов и перехватили инициативу, заставив Украину уйти в глубокую защиту.

Корея забила дважды, но первый гол отменили из-за офсайда. Затем Мийонг забил на 80-й минуте после углового.

Украина в последние минуты отбивалась от атак соперника и была близка, чтобы пропустить второй раз, но "отбилась".

Республика Корея U-20 — Украина U-20 — 1:2

Голы: Миюнг-Джун, 80 — Синчук, 13, Пищур, 16

Напомним, Марина Бех-Романчук рассказала о причинах дисквалификации — ее на четыре года отстранили от соревнований.

Украинский центрбек "Динамо" является одним из самых дорогих игроков на своей позиции.

футбол Чили Южная Корея чемпионат мира Сборная Украины U-20
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации