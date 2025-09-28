Украина U-20 победила Корею благодаря быстрым голам Синчука и Пищура на ЧМ-2025

Матч Украина — Республика Корея. Фото: УАФ

В Чили на чемпионате мира по футболу U-20 стартовала сборная Украины. Соперником сине-желтых в первом туре группового этапа стала Республика Корея.

Украина выиграла со счетом 2:1, сообщил портал Новини.LIVE.

Первая победа команды Михайленко

Украина шокировала соперника двумя быстрыми голами. Сперва на 13-й минуте Синчук открыл счет, а на 16-й Пищур удвоил преимущество,

После второго пропущенного гола корейцы захватили контроль над игрой, но моментов создавали мало. На контратаках украинцы играли лучше.

Перед перерывом Б.Чои вышел один на один с вратарем, но защитник Гусев спас команду, выбив мяч с линии ворот.

Во втором тайме корейцы заменили трех футболистов и перехватили инициативу, заставив Украину уйти в глубокую защиту.

Корея забила дважды, но первый гол отменили из-за офсайда. Затем Мийонг забил на 80-й минуте после углового.

Украина в последние минуты отбивалась от атак соперника и была близка, чтобы пропустить второй раз, но "отбилась".

Республика Корея U-20 — Украина U-20 — 1:2

Голы: Миюнг-Джун, 80 — Синчук, 13, Пищур, 16

