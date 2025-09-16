Сборная Украины U-20 объявила состав на чемпионат мира в Чили — без лидеров

Главный тренер сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко. Фото: УАФ

В конце сентября сборная Украины по футболу U-20, которая потеряла Рамика Гаджиева, сыграет на чемпионате мира в Чили. На турнир полетит 21 игрок.

В Украинской ассоциации футбола (УАФ) опубликовали состав команды.

Состав сборной Украины U-20. Фото: УАФ

Большие потери сборной U-20

В заявке команды Михайленко нет многих сильных футболистов, поскольку чемпионат мира проходит не в даты ФИФА для международных матчей и поэтому клубы имели право не отпустить игроков. Среди таких футболистов Артем Степанов, Богдан Попов и Тарас Михавко.

Также команда потеряла игроков, которых забрал в молодежную сборную U-21 Унаи Мельгоса.

Интересно, что в заявку попали Даниил Кревсун и Геннадий Синчук, которые, согласно слухам в СМИ, должны были поехать к Мельгосе.

В группе B Украину ждут Южная Корея (27 сентября), Панама (30 сентября) и Парагвай (3 октября).

