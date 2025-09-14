Видео
Главная Спорт Игрок сборной Украины перед ЧМ-2025 получил тяжелую травму

Игрок сборной Украины перед ЧМ-2025 получил тяжелую травму

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 21:58
Рамик Гаджиев получил две тяжелые травмы и больше не сыграет в этом году
Рамик Гаджиев. Фото: УАФ

В пятом туре Украинской Премьер-лиги "Металлист 1925" сыграл вничью с донецким "Шахтером" (1:1). Во время игры из-за травмы покинул поле молодой вингер харьковчан Рамик Гаджиев.

Детали относительно травмы игрока сообщил Telegram-канал "ТаТоТаке".

Читайте также:
Рамик Гаджиев
Рамик Гаджиев. Фото: "Металлист 1925"

Во втором тайме на голеностоп 20-летнего вингера упал бразилец Невертон, после чего Гаджиев покинул поле на носилках.

Пострадал не только клуб, но и сборная

Сразу после игры футболист прошел обследование, которое показало перелом малой берцовой кости и разрыв связки.

По предварительным прогнозам медиков, восстановление займет не менее пяти месяцев. Гаджиев вернется к тренировкам не раньше февраля 2026 года.

Травма стала ударом для молодежной сборной Украины U-20, ведь Гаджиев был одним из лидеров команды, которая должна была поехать на чемпионат мира U-20. Турнир начнется в сентябре в Чили.

Гаджиев провел пять матчей в новом сезоне УПЛ и отметился двумя голами и одним ассистом.

Напомним, жена Ивана Калюжного показала трогательное фото мужа с дочкой.

В "Барселоне" недовольны тем, что их игроки пострадали в сборной Испании.

футбол ФК Металлист 1925 травма Рамик Гаджиев Сборная Украины U-20
Андрей Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрей Дорошенко
