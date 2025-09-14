Рамик Гаджиев получил две тяжелые травмы и больше не сыграет в этом году

Игрок сборной Украины перед ЧМ-2025 получил тяжелую травму
В пятом туре Украинской Премьер-лиги "Металлист 1925" сыграл вничью с донецким "Шахтером" (1:1). Во время игры из-за травмы покинул поле молодой вингер харьковчан Рамик Гаджиев.
Детали относительно травмы игрока сообщил Telegram-канал "ТаТоТаке".
Во втором тайме на голеностоп 20-летнего вингера упал бразилец Невертон, после чего Гаджиев покинул поле на носилках.
Пострадал не только клуб, но и сборная
Сразу после игры футболист прошел обследование, которое показало перелом малой берцовой кости и разрыв связки.
По предварительным прогнозам медиков, восстановление займет не менее пяти месяцев. Гаджиев вернется к тренировкам не раньше февраля 2026 года.
Травма стала ударом для молодежной сборной Украины U-20, ведь Гаджиев был одним из лидеров команды, которая должна была поехать на чемпионат мира U-20. Турнир начнется в сентябре в Чили.
Гаджиев провел пять матчей в новом сезоне УПЛ и отметился двумя голами и одним ассистом.
Напомним, жена Ивана Калюжного показала трогательное фото мужа с дочкой.
В "Барселоне" недовольны тем, что их игроки пострадали в сборной Испании.
Читайте Новини.LIVE!