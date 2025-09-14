Відео
Головна Спорт Гравець збірної України перед ЧС-2025 зазнав важкої травми

Гравець збірної України перед ЧС-2025 зазнав важкої травми

Ua ru
Дата публікації: 14 вересня 2025 21:58
Рамік Гаджиєв отримав дві важкі травми та більше не зіграє цього року
Рамік Гаджиєв. Фото: УАФ

У п'ятому турі Української Прем'єр-ліги "Металіст 1925" зіграв унічию з донецьким "Шахтарем" (1:1). Під час гри через травму покинув поле молодий вінгер харків'ян Рамік Гаджиєв.

Деталі щодо травми гравця повідомив Telegram-канал "ТаТоТаке".

Читайте також:
Рамик Гаджиев
Рамік Гаджиєв. Фото: "Металіст 1925"

У другому таймі на гомілкостоп 20-річного вінгера впав бразилець Невертон, після чого Гаджиєв залишив поле на ношах.

Постраждав не лише клуб, а й збірна

Одразу після гри футболіст пройшов обстеження, яки показало перелом малої гомілкової кістки та розрив зв’язки.

За попередніми прогнозами медиків, відновлення займе щонайменше п'ять місяців. Гаджиєв повернеться до тренувань не раніше лютого 2026 року.

Травма стала ударом для молодіжної збірної України U-20, адже Гаджиєв був одним з лідерів команди, яка мала поїхати на чемпіонат світу U-20, який розпочнеться у вересні в Чилі.

Гаджиєв провів п'ять матчів у новому сезоні УПЛ і відзначився двома голами та одним асистом.

Нагадаємо, дружина Івана Калюжного показала зворушливе фото чоловіка з донькою.

У "Барселоні" незадоволені тим, що їх гравці постраждали в збірній Іспанії.

футбол ФК Металіст 1925 травма Рамік Гаджиєв Збірна України U-20
Андрій Дорошенко - Редактор
Автор:
Андрій Дорошенко
