Збірна України U-20 оголосила склад на чемпіонат світу в Чилі — без лідерів

Головний тренер збірної України U-20 Дмитро Михайленко. Фото: УАФ

В кінці вересня збірна України з футболу U-20, яка втратила Раміка Гаджиєва, зіграє на чемпіонаті світу в Чилі. На турнір полетить 21 гравець.

В Українській асоціації футболу (УАФ) опублікували склад команди.

Реклама

Читайте також:

Склад збірної України U-20. Фото: УАФ

Великі втрати збірної U-20

У заявці команди Михайленка немає багатьох сильних футболістів, оскільки чемпіонат світу проходить не в дати ФІФА для міжнародних матчів і тому клуби мали право не відпустити гравців. Серед таких гравців Артем Степанов, Богдан Попов та Тарас Михавко.

Також команда втратила гравців, яких забрав у молодіжну збірну U-21 Унаї Мельгоса.

Цікаво, що в заявку потрапили Данило Кревсун та Геннадій Синчук, які, згідно з чутками в ЗМІ, мали поїхати до Мельгоси.

У групі B на Україну чекають Південна Корея (27 вересня), Панама (30 вересня) та Парагвай (3 жовтня).

Нагадаємо, раніше відомий футбольний тренер Мирон Маркевич назвав унікального молодого гравця збірної України.

Відомий експерт запропонував нового головного тренера для збірної України з футболу.