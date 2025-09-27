Михавко вошел в топ-10 самых дорогих центрбеков U21 по версии CIES

Тарас Михавко. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо", несмотря на неудачи в УПЛ и на евроарене, имеет причину для гордости. Их центрального защитника Тараса Михавко снова отметили как одного из лучших молодых игроков на своей позиции.

Михавко появился в очередном рейтинге Международного центра спортивных исследований CIES.

Тарас Михавко. Фото: "Динамо" Киев

Михавко получил признание экспертов

CIES опубликовал свежий рейтинг самых дорогих центральных защитников до 21 года, которые не играют в топ-5 европейских лигах — АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига, Лига 1.

Рейтинг базируется на уникальной статистической модели, учитывающей более 100 параметров: возраст, опыт, результативность, рынок клуба и потенциал.

Лидером списка стал 21-летний португалец из "Бенфики" Антониу Силва, оцененный в 52,2 млн евро.

Украинец Михавко занял 10-ю позицию с оценкой 22,6 млн евро. 20-летний центрбек, чья рыночная стоимость по Transfermarkt достигает 6 млн евро, демонстрирует стремительный прогресс.

В этом сезоне Михавко провел 12 матчей за клуб в УПЛ и еврокубках, забив три гола.

Интересно, что за Силвой идет Зено Дебаст из "Спортинга", а третьим Томас Араухо из "Бенфики".

В общем, в Топ-10 пять представителей чемпионата Португалии, двое из Нидерландов, и по одному из Украины, Бельгии и Турции.

Рейтинг самых дорогих игроков до 21 года не из Топ-5 чемпионатов. Фото: CIES

