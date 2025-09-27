Михавко увійшов у топ-10 найдорожчих центрбеків U21 за версією CIES

Тарас Михавко. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо", попри невдачі в УПЛ та на євроарені, має причину для гордості. Їх центрального захисника Тараса Михавка знову відзначили як одного з найкращих молодих гравців на своїй позиції.

Михавко з'явився в черговому рейтингу Міжнародного центру спортивних досліджень CIES.

Тарас Михавко. Фото: "Динамо" Київ

Михавко отримав визнання експертів

CIES опублікував свіжий рейтинг найдорожчих центральних захисників до 21 року, які не грають у топ-5 європейських лігах — АПЛ, Ла Ліга, Серія А, Бундесліга, Ліга 1.

Рейтинг базується на унікальній статистичній моделі, що враховує понад 100 параметрів: вік, досвід, результативність, ринок клубу та потенціал.

Лідером списку став 21-річний португалець із "Бенфіки" Антоніу Сілва, оцінений у 52,2 млн євро.

Українець Михавко посів 10-ту позицію з оцінкою 22,6 млн євро. 20-річний центрбек, чия ринкова вартість за Transfermarkt сягає 6 млн євро, демонструє стрімкий прогрес.

Цього сезону Михавко провів 12 матчів за клуб у УПЛ та єврокубках, забивши три голи.

Цікаво, що за Сілвою йде Зено Дебаст із "Спортінга", а третім Томас Араухо із "Бенфіки".

Загалом, у Топ-10 п'ять представників чемпіонату Португалії, двоє із Нідерландів, та по одному з України, Бельгії та Туреччини.

Рейтинг найдорожчих гравців до 21 року не з Топ-5 чемпіонатів. Фото: CIES

