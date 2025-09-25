Журналіст назвав Бражка кращим гравцем Динамо в останніх матчах

Володимир Бражко. Фото: "Динамо"

Київське "Динамо" лідирує в цьогорічній УПЛ, але ділить першу позицію з "Шахтарем" та "Колосом". При цьому команда показує нестабільний футбол і не вигравала в останніх двох матчах.

Журналіст Михайло Співаковський в ефірі УПЛ ТБ вибрав гравця "Динамо", який має кращу форму за інших.

Хто наразі тягне "Динамо"

Співаковський високо оцінив виступ півзахисника київського "Динамо" Володимира Бражка в останніх матчах з "Ворсклою" та "Олександрією", підкресливши його впевненість і стабільність.

Журналіст вважає, що Бражко демонструє новий настрій і знову схожий на того гравця, до якого звикли вболівальники. Співаковський утримався від паралелей із особистими подіями в житті 23-річного футболіста, але припустив, що вони могли додатково мотивувати його, адже Бражко грає "на крилах".

Журналіст маж на увазі заручини з популярною блогеркою Дашею Квітковою.

За словами журналіста, Бражко є найстабільнішим гравцем "Динамо" в останніх іграх.

Бражко цього сезону провів 13 матчів за "Динамо", в яких забив два голи.

Нагадаємо, раніше український футболіст допустив зміну паспорта на румунський.

