Динамо зіграло внічию з Олександрією у шостому турі УПЛ

В рамках шостого туру УПЛ київське "Динамо" приймало "Олександрію". Це був другий матч цих клубів за тиждень — раніше кияни перемогли суперника в Кубку України.

Матч завершився нічиєю 2:2, повідомив портал Новини.LIVE.

"Динамо" не виграло другий матч поспіль

"Олександрія" шокувала господарів на 13-й секунді гри, коли після помилки Крістіана Біловара Сергій Булеца здалеку пробив під штангу — 0:1.

"Динамо" намагалося відігратися, але їм було дуже важко атакувати. До того ж Микола Шапаренко вирішив часто бити здалеку, але робив це дуже неточно. Набагато небезпечніше працювала гармата Володимира Бражка.

На 32-й хвилині був найкращий момент в матчі. Назар Волощин прострелив з правого флангу і Едуардо Герреро мав забивати в пусті ворота з кількох метрів. Натоміть перуанець влучив у Шолу Огундану і від того м’яч полетів вище воріт.

"Динамо" зрівняло рахунок на 40-й хвилині, коли Бражко так подав з лівого флангу, що м’яч влетів у ворота.

У другому таймі "Динамо" забило вдруге. На 61-й хвилині за фол на Олександру Піхальонку призначили пенальті, який реалізував постраждалий.

"Динамо" після голу дозволило супернику частіше вибігати в контратаки і це призвело до пропущеного голу. На 86-й хвилині Хусейн вибіг в контратаку по правому флангу, обіграв Дубінчака, який потім ще й завадив зіграти Тарасу Михавко.равець "Олександрії" після цього пробив голкіпера киян.

Для "Динамо" це друга поспіль нічия в УПЛ після гри з "Оболонню" (2:2).

"Динамо" — "Олександрія" — 2:2

Голи: Бражко, 40, Піхальонок, 63 (пен.) — Булеца, 1, Хуссейн, 86

"Динамо": Моргун — Караваєв, Біловар, Михавко, Дубінчак — Бражко — Волошин (Яцик, 85), Піхальонок (Буяльський, 77), Шапаренко, Шола (Ярмоленко, 77) — Герреро (Бленуцe, 46).

"Олександрія": Долгий — Скорко, Кампуш, Беїратче, Огарков (Жота, 83) — Шостак (Хуссейн, 73), Фернандо, Булеца — Козак (Жонатан, 64), Кулаков (Кастільйо, 46), Цара (Боль, 46).

Попередження: Волошин — Жонатан

Вилучення: Жонатан, 94

