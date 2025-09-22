Динамо сыграло вничью с Александрией в шестом туре УПЛ в шестом туре УПЛ

Матч "Динамо" — "Александрия". Фото: "Динамо" Киев

В рамках шестого тура УПЛ киевское "Динамо" принимало "Александрию". Это был второй матч этих клубов за неделю — ранее киевляне победили соперника в Кубке Украины.

Матч завершился ничьей 2:2, сообщил портал Новини.LIVE.

"Динамо" не выиграло второй матч подряд

"Александрия" шокировала хозяев на 13-й секунде игры, когда после ошибки Кристиана Биловара Сергей Булеца издали пробил под штангу — 0:1.

"Динамо" пыталось отыграться, но им было очень трудно атаковать. К тому же Николай Шапаренко решил часто бить издали, но делал это очень неточно. Гораздо опаснее работала пушка Владимира Бражко.

На 32-й минуте был лучший момент в матче. Назар Волощин прострелил с правого фланга и Эдуардо Герреро должен был забивать в пустые ворота с нескольких метров. Однако перуанец попал в Шолу Огундану и от того мяч полетел выше ворот.

"Динамо" сравняло счет на 40-й минуте, когда Бражко таким образом подал с левого фланга, что мяч влетел в ворота.

Во втором тайме "Динамо" забило во второй раз. На 61-й минуте за фол на Александру Пихаленку назначили пенальти, который реализовал пострадавший.

"Динамо" после гола позволило сопернику чаще выбегать в контратаки и это привело к пропущенному голу. На 86-й минуте Хусейн выбежал в контратаку по правому флангу, обыграл Дубинчака, который затем еще и помешал сыграть Тарасу Михавко. Игрок "Александрии" после этого пробил голкипера киевлян.

Для "Динамо" это вторая подряд ничья в УПЛ после игры с "Оболонью" (2:2).

"Динамо" — "Александрия" — 2:2

Голы: Бражко, 40, Пихаленок, 63 (пен.) — Булеца, 1, Хуссейн, 86

"Динамо": Моргун — Караваев, Биловар, Михавко, Дубинчак — Бражко — Волошин (Яцик, 85), Пихаленок (Буяльский, 77), Шапаренко, Шола (Ярмоленко, 77) — Герреро (Бленуце, 46).

"Александрия": Долгий — Скорко, Кампуш, Беиратче, Огарков (Жота, 83) — Шостак (Хуссейн, 73), Фернандо, Булеца — Козак (Жонатан, 64), Кулаков (Кастильо, 46), Цара (Боль, 46).

Предупреждения: Волошин — Жонатан

Удаление: Жонатан, 94

