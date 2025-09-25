Журналист назвал Бражко лучшим игроком Динамо в последних матчах

Владимир Бражко. Фото: "Динамо"

Киевское "Динамо" лидирует в нынешней УПЛ, но делит первую позицию с "Шахтером" и "Колосом". При этом команда показывает нестабильный футбол и не выигрывала в последних двух матчах.

Журналист Михаил Спиваковский в эфире УПЛ ТВ выбрал игрока "Динамо", который имеет лучшую форму, чем другие.

Кто сейчас тянет "Динамо"

Спиваковский высоко оценил выступление полузащитника киевского "Динамо" Владимира Бражко в последних матчах с "Ворсклой" и "Александрией", подчеркнув его уверенность и стабильность.

Журналист считает, что Бражко демонстрирует новый настрой и снова похож на того игрока, к которому привыкли болельщики. Спиваковский воздержался от параллелей с личными событиями в жизни 23-летнего футболиста, но предположил, что они могли дополнительно мотивировать его, ведь Бражко играет "на крыльях".

Журналист имел в виду помолвку с популярной блогершей Дашей Квитковой.

По словам журналиста, Бражко является самым стабильным игроком "Динамо" в последних играх.

Бражко в этом сезоне провел 13 матчей за "Динамо", в которых забил два гола.

Напомним, ранее украинский футболист допустил смену паспорта на румынский.

