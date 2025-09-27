Суркіс спростував чутки про трансфер Бленуце з Динамо

Ігор Суркіс. Фото: "Динамо"

Румунські ЗМІ активно обговорюють ситуацію з новачком "Динамо" Київ Владіславом Бленуце. Проти гравця налаштовані уболівальники клубу за перепост в ТікТок російських пропагандистів й тому журналісти з його країни активно сватають його в інші клуби.

Питання можливого відходу Бленуце прокоментував президент "Динамо" Ігор Суркіс у коментарі digisport.ro.

Владіслав Бленуце. Фото: "Динамо"

Суркіс дав характеристику Бленуце

Суркіс категорично спростував інформацію про можливий продаж румунського форварда у вересні в Саудівську Аравію або взимку 2026 року. Він розповів, що Владіслав є невід’ємною частиною команди, і його трансфер не розглядається.

Суркіс назвав чутки про відхід Бленуце "нісенітницею", яку поширюють недоброзичливці клубу. Президент підкреслив, що "Динамо" вже виплатило понад половину суми трансферу ФКУ "Крайова", звідки Бленуце приєднався за 2,5 млн євро.

Стосовно якостей Бленуце, Суркіс відзначив бомбардирський талант, високо оцінив характер гравця, його амбітність і товариськість, що вже помітили партнери по команді.

Суркіс також провів паралелі з румунськими зірками "Динамо" минулого — Флоріном Чернатом і Тіберіу Гіоане, які були лідерами клубу упродовж 9 і 10 років відповідно. Президент висловив упевненість, що новачок повторить їхній успіх, забиваючи голи для "Динамо" упродовж багатьох років.

Цього сезону Бленуце провів лише 3 матчі в УПЛ, відзначившись автоголом у грі проти "Олександрії" (1:2), але й його потім забрала УПЛ, переписавши на Булецу.

