Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Суркіс вірить, що Бленуце стане лідером Динамо на багато років

Суркіс вірить, що Бленуце стане лідером Динамо на багато років

Ua ru
Дата публікації: 27 вересня 2025 17:31
Суркіс спростував чутки про трансфер Бленуце з Динамо
Ігор Суркіс. Фото: "Динамо"

Румунські ЗМІ активно обговорюють ситуацію з новачком "Динамо" Київ Владіславом Бленуце. Проти гравця налаштовані уболівальники клубу за перепост в ТікТок російських пропагандистів й тому журналісти з його країни активно сватають його в інші клуби.

Питання можливого відходу Бленуце прокоментував президент "Динамо" Ігор Суркіс у коментарі digisport.ro.

Реклама
Читайте також:
Владислав Бленуце
Владіслав Бленуце. Фото: "Динамо"

Суркіс дав характеристику Бленуце

Суркіс категорично спростував інформацію про можливий продаж румунського форварда у вересні в Саудівську Аравію або взимку 2026 року. Він розповів, що Владіслав є невід’ємною частиною команди, і його трансфер не розглядається.

Суркіс назвав чутки про відхід Бленуце "нісенітницею", яку поширюють недоброзичливці клубу. Президент підкреслив, що "Динамо" вже виплатило понад половину суми трансферу ФКУ "Крайова", звідки Бленуце приєднався за 2,5 млн євро.

Стосовно якостей Бленуце, Суркіс відзначив бомбардирський талант, високо оцінив характер гравця, його амбітність і товариськість, що вже помітили партнери по команді.

Суркіс також провів паралелі з румунськими зірками "Динамо" минулого — Флоріном Чернатом і Тіберіу Гіоане, які були лідерами клубу упродовж 9 і 10 років відповідно. Президент висловив упевненість, що новачок повторить їхній успіх, забиваючи голи для "Динамо" упродовж багатьох років.

Цього сезону Бленуце провів лише 3 матчі в УПЛ, відзначившись автоголом у грі проти "Олександрії" (1:2), але й його потім забрала УПЛ, переписавши на Булецу.

Нагадаємо, раніше українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук розповіла, як допінг потрапив у її організм.

Українська тенісистка Марта Костюк впевнено пройшла в друге коло турніру в Пекіні.

футбол Динамо УПЛ Ігор Суркіс Владіслав Бленуце
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації