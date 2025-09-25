Динамо готує продаж Бленуце взимку

Владислав Бленуце під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Представники київського "Динамо" в останні дні зв'язалися з головним тренером збірної Румунії Мірчею Луческу. Причина розмови стосувалася майбутнього Владислава Бленуце, який опинився під тиском обставин.

Клуб повідомив, що 23-річний нападник навряд чи залишиться у складі команди після зимового трансферного вікна, повідомляє GSP.ro.

Керівництво "Динамо" нібито більше не готове ігнорувати невдоволення вболівальників і планує виставити гравця на продаж. "Біло-сині" сподіваються повернути хоча б частину з 1,8 млн євро, виплачених "Крайові" за трансфер. Ситуацію ускладнюють не тільки слабкі результати на полі, а й резонансні публікації в соціальних мережах, що викликали негативну реакцію фанатів.

Мірча Луческу може знову допомогти своїй колишній команді. Фото: пресслужба "Динамо"

Що відомо про сезон Бленуце

У нинішньому чемпіонаті України новачок "Динамо" провів три матчі та відзначився одним автоголом. Наразі його внесок у команду виявився мінімальним, а довіру київських трибун практично втрачено.

Контракт із румунським футболістом був підписаний у вересні та розрахований на п'ять років. Однак уже зараз у "Динамо" розглядають можливість розставання з гравцем, щоб знизити напругу й уникнути нових конфліктів з уболівальниками.

