Динамо готує продаж Бленуце взимку

У Динамо з'явилися нові проблеми з Бленуце — що відомо
Представники київського "Динамо" в останні дні зв'язалися з головним тренером збірної Румунії Мірчею Луческу. Причина розмови стосувалася майбутнього Владислава Бленуце, який опинився під тиском обставин.
Клуб повідомив, що 23-річний нападник навряд чи залишиться у складі команди після зимового трансферного вікна, повідомляє GSP.ro.
Керівництво "Динамо" нібито більше не готове ігнорувати невдоволення вболівальників і планує виставити гравця на продаж. "Біло-сині" сподіваються повернути хоча б частину з 1,8 млн євро, виплачених "Крайові" за трансфер. Ситуацію ускладнюють не тільки слабкі результати на полі, а й резонансні публікації в соціальних мережах, що викликали негативну реакцію фанатів.
Що відомо про сезон Бленуце
У нинішньому чемпіонаті України новачок "Динамо" провів три матчі та відзначився одним автоголом. Наразі його внесок у команду виявився мінімальним, а довіру київських трибун практично втрачено.
Контракт із румунським футболістом був підписаний у вересні та розрахований на п'ять років. Однак уже зараз у "Динамо" розглядають можливість розставання з гравцем, щоб знизити напругу й уникнути нових конфліктів з уболівальниками.
