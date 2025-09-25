Видео
Видео

Вблизи Запорожья сбит российский Су-34
Главная Спорт У Динамо появились новые проблемы с Блэнуцэ — что известно

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 09:36
Динамо готовит продажу Блэнуцэ зимой
Владислав Блэнуцэ во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Представители киевского "Динамо" в последние дни связались с главным тренером сборной Румынии Мирчей Луческу. Причина разговора касалась будущего Владислава Блэнуцэ который оказался под давлением обстоятельств.

Клуб сообщил, что 23-летний нападающий вряд ли останется в составе команды после зимнего трансферного окна, сообщает GSP.ro.

Читайте также:

Руководство "Динамо" якобы больше не готово игнорировать недовольство болельщиков и планирует выставить игрока на продажу. "Белo-синие" надеются вернуть хотя бы часть из 1,8 млн евро, выплаченных "Крайове" за трансфер. Ситуацию осложняют не только слабые результаты на поле, но и резонансные публикации в социальных сетях, вызвавшие негативную реакцию фанатов. 

Мирча Луческу
Мирча Луческу может снова помочь своей бывшей команде. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что известно о сезоне Блэнуцэ

В нынешнем чемпионате Украины новичок "Динамо" провел три матча и отметился одним автоголом. На данный момент его вклад в команду оказался минимальным, а доверие киевских трибун практически утрачено.

Контракт с румынским футболистом был подписан в сентябре и рассчитан на пять лет. Однако уже сейчас в "Динамо" рассматривают возможность расставания с игроком, чтобы снизить напряжение и избежать новых конфликтов с болельщиками.

Напомним, чемпион мира Александр Усик резко ответил на вызов, который получил от известного американского шоумена. 

Белорусская спортсменка Мария Жодзик была вынуждена бежать в Польшу, что значительно помогло развитию ее карьеры. 

спорт футбол Динамо Мирча Луческу Футбол трансферы Владислав Бленуце
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
