Динамо готовит продажу Блэнуцэ зимой

Владислав Блэнуцэ во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Представители киевского "Динамо" в последние дни связались с главным тренером сборной Румынии Мирчей Луческу. Причина разговора касалась будущего Владислава Блэнуцэ который оказался под давлением обстоятельств.

Клуб сообщил, что 23-летний нападающий вряд ли останется в составе команды после зимнего трансферного окна, сообщает GSP.ro.

Руководство "Динамо" якобы больше не готово игнорировать недовольство болельщиков и планирует выставить игрока на продажу. "Белo-синие" надеются вернуть хотя бы часть из 1,8 млн евро, выплаченных "Крайове" за трансфер. Ситуацию осложняют не только слабые результаты на поле, но и резонансные публикации в социальных сетях, вызвавшие негативную реакцию фанатов.

Мирча Луческу может снова помочь своей бывшей команде. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что известно о сезоне Блэнуцэ

В нынешнем чемпионате Украины новичок "Динамо" провел три матча и отметился одним автоголом. На данный момент его вклад в команду оказался минимальным, а доверие киевских трибун практически утрачено.

Контракт с румынским футболистом был подписан в сентябре и рассчитан на пять лет. Однако уже сейчас в "Динамо" рассматривают возможность расставания с игроком, чтобы снизить напряжение и избежать новых конфликтов с болельщиками.

