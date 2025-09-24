Блохин объяснил выбор между сборной Украины и Динамо

Олег Блохин отвечает на вопросы. Фото: УНИАН

Легендарный нападающий киевского "Динамо" и бывший наставник национальной сборной Украины Олег Блохин поделился историей своего громкого решения. В начале отборочного цикла к чемпионату мира-2014 он неожиданно покинул пост главного тренера команды, чтобы возглавить родной клуб.

На тот момент сборная находилась в рабочем ритме и демонстрировала результаты, которые позволяли рассчитывать на успешное завершение цикла, сообщил Блохин в интервью YouTube-каналу Игоря Цыганыка.

Несмотря на ничью с Англией и предстоящие матчи против Черногории и Молдовы, в которых он ожидал побед, тренер сделал выбор в пользу клубной работы.

Блохин подчеркнул, что предложение из "Динамо" стало решающим фактором. Он с юности связан с клубом и считал, что может больше реализовать себя именно в роли наставника "бело-синих". По его мнению, отказаться от такого вызова было невозможно, ведь подобная возможность могла больше не представиться.

Олег Блохин в "Динамо". Фото: УНИАН

Чем Блохин остался недоволен

При этом специалист осознает, что его работа в "Динамо" не принесла ожидаемого успеха. Он признал, что не выполнил поставленных задач и не ищет оправданий — такая участь нередко ждет любого тренера, работающего на высоком уровне.

"Я всегда мечтал работать в киевском клубе и считал это делом всей жизни. Мне хотелось доказать, что могу быть полезен не только сборной, но и родной команде. Решение далось непросто, но оно было искренним. Я не жалею о своем выборе, потому что остался честным с собой и с футболом", — объяснил Блохин.

Напомним, другой бывший тренер "Динамо" может возглавить сборную Украины уже в ближайшее время.

