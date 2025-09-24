Блохін пояснив вибір між збірною України та Динамо

Олег Блохін відповідає на запитання. Фото: УНІАН

Легендарний нападник київського "Динамо" та колишній наставник національної збірної України Олег Блохін поділився історією свого гучного рішення. На початку відбіркового циклу до чемпіонату світу-2014 він несподівано залишив посаду головного тренера команди, щоб очолити рідний клуб.

На той момент збірна перебувала в робочому ритмі та демонструвала результати, які дозволяли розраховувати на успішне завершення циклу, повідомив Блохін в інтерв'ю YouTube-каналу Ігоря Циганика.

Попри нічию з Англією і майбутні матчі проти Чорногорії та Молдови, в яких він очікував перемог, тренер зробив вибір на користь клубної роботи.

Блохін підкреслив, що пропозиція з "Динамо" стала вирішальним фактором. Він з юності пов'язаний із клубом і вважав, що може більше реалізувати себе саме в ролі наставника "біло-синіх". На його думку, відмовитися від такого виклику було неможливо, адже така можливість могла більше не випасти.

Олег Блохін у "Динамо". Фото: УНІАН

Чим Блохін залишився незадоволений

При цьому фахівець усвідомлює, що його робота в "Динамо" не принесла очікуваного успіху. Він визнав, що не виконав поставлених завдань і не шукає виправдань — така доля нерідко чекає на будь-якого тренера, який працює на високому рівні.

"Я завжди мріяв працювати в київському клубі й вважав це справою всього життя. Мені хотілося довести, що можу бути корисним не тільки збірній, а й рідній команді. Рішення далося непросто, але воно було щирим. Я не шкодую про свій вибір, тому що залишився чесним із собою і з футболом", — пояснив Блохін.

