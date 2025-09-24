Відео
Росіяни атакували ракетами навчальний підрозділ ЗСУ — є загиблі
Головна Спорт Блохін пояснив свій перехід зі збірної України в Динамо

Блохін пояснив свій перехід зі збірної України в Динамо

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 15:12
Блохін пояснив вибір між збірною України та Динамо
Олег Блохін відповідає на запитання. Фото: УНІАН

Легендарний нападник київського "Динамо" та колишній наставник національної збірної України Олег Блохін поділився історією свого гучного рішення. На початку відбіркового циклу до чемпіонату світу-2014 він несподівано залишив посаду головного тренера команди, щоб очолити рідний клуб.

На той момент збірна перебувала в робочому ритмі та демонструвала результати, які дозволяли розраховувати на успішне завершення циклу, повідомив Блохін в інтерв'ю YouTube-каналу Ігоря Циганика.

Читайте також:

Попри нічию з Англією і майбутні матчі проти Чорногорії та Молдови, в яких він очікував перемог, тренер зробив вибір на користь клубної роботи.

Блохін підкреслив, що пропозиція з "Динамо" стала вирішальним фактором. Він з юності пов'язаний із клубом і вважав, що може більше реалізувати себе саме в ролі наставника "біло-синіх". На його думку, відмовитися від такого виклику було неможливо, адже така можливість могла більше не випасти.

Олег Блохин
Олег Блохін у "Динамо". Фото: УНІАН

Чим Блохін залишився незадоволений

При цьому фахівець усвідомлює, що його робота в "Динамо" не принесла очікуваного успіху. Він визнав, що не виконав поставлених завдань і не шукає виправдань — така доля нерідко чекає на будь-якого тренера, який працює на високому рівні.

"Я завжди мріяв працювати в київському клубі й вважав це справою всього життя. Мені хотілося довести, що можу бути корисним не тільки збірній, а й рідній команді. Рішення далося непросто, але воно було щирим. Я не шкодую про свій вибір, тому що залишився чесним із собою і з футболом", — пояснив Блохін.

Нагадаємо, інший колишній тренер "Динамо" може очолити збірну України вже найближчим часом.

Колишня білоруська спортсменка Марія Жодзик обіграла Ярославу Магучіх тільки після того, як змінила громадянство.

спорт футбол Збірна України з футболу Олег Блохін Динамо
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
