Марта Костюк з розгромної перемоги стартувала на турнірі WTA 1000 у Пекіні

Марта Костюк. Фото: j48tennis.net

На турнірі WTA 1000 в Пекіні, Китай стартувала українка Марта Костюк. Завдяки 28-й позиції в рейтингу WTA тенісистка почала виступи з другого кола.

Суперницею Костюк стала німкеня Елла Зайдель, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Як Костюк зіграла з Зайдель

Для Костюк матч з Зайдель виявився легким й вона перемогла з рахунком 6:1, 6:1.

Марта Костюк. Фото: j48tennis.net

Тенісистки грали вперше й провели на корті майже годину. Костюк за цей час подала чотири ейси, не робила подвійних помилок та використала п’ять із шести брейк-пойнтів.

Зайдель ейсів не подавала, допустила шість подвійних помилок та не реалізувала жодного з трьох брейків.

У третьому колі Костюк зіграє з переможницею матчу колишньої першої ракетки світу Наомі Осаки з Японії та білоруски Олександри Саснович. Раніше вони грали в чотирьох матчах, за які японка віддала всього один сет.

Зазначимо, що в Пекіні також стартувала одеситка Даяна Ястремська, яка в першому своєму матчі програла іспанці Джіссіці Бузас Манейро з рахунком 5:7, 4:6.

Нагадаємо, відомий журналіст несподівано визначив гравця "Динамо", який був найкращим в останніх матчах.

Також раніше польський альпініст шокував своїм спуском з Евересту.