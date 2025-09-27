Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Костюк перемогла в другому колі турніру в Пекіні

Костюк перемогла в другому колі турніру в Пекіні

Ua ru
Дата публікації: 27 вересня 2025 11:54
Марта Костюк з розгромної перемоги стартувала на турнірі WTA 1000 у Пекіні
Марта Костюк. Фото: j48tennis.net

На турнірі WTA 1000 в Пекіні, Китай стартувала українка Марта Костюк. Завдяки 28-й позиції в рейтингу WTA тенісистка почала виступи з другого кола.

Суперницею Костюк стала німкеня Елла Зайдель, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Як Костюк зіграла з Зайдель

Для Костюк матч з Зайдель виявився легким й вона перемогла з рахунком 6:1, 6:1.

Марта Костюк
Марта Костюк. Фото: j48tennis.net

Тенісистки грали вперше й провели на корті майже годину. Костюк за цей час подала чотири ейси, не робила подвійних помилок та використала п’ять із шести брейк-пойнтів.

Зайдель ейсів не подавала, допустила шість подвійних помилок та не реалізувала жодного з трьох брейків.

У третьому колі Костюк зіграє з переможницею матчу колишньої першої ракетки світу Наомі Осаки з Японії та білоруски Олександри Саснович. Раніше вони грали в чотирьох матчах, за які японка віддала всього один сет.

Зазначимо, що в Пекіні також стартувала одеситка Даяна Ястремська, яка в першому своєму матчі програла іспанці Джіссіці Бузас Манейро з рахунком 5:7, 4:6.

Нагадаємо, відомий журналіст несподівано визначив гравця "Динамо", який був найкращим в останніх матчах.

Також раніше польський альпініст шокував своїм спуском з Евересту.

Теніс Марта Костюк українські тенісисти Турнир WTA Пекін (WTA)
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації