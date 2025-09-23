Відео
Головна Спорт Світоліна знялася з престижного турніру через травму

Світоліна знялася з престижного турніру через травму

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 14:15
Світоліна отримала травму, через яку не може грати
Еліна Світоліна під час матчу. Фото: Reuters/Tingshu Wang

Відома тенісистка Еліна Світоліна не зіграє на турнірі WTA 1000 у Пекіні. Зірка спорту змушена відмовитися від участі в змаганнях через травму стегна.

Її місце в основній сітці зайняла полька Магда Лінетт, яка отримала 33-й номер посіву, повідомляє портал Новини.LIVE.

Для Магди Лінетт це можливість виступити в престижному турнірі на правах "лакі-лузера". Остання поява Еліни Світоліної в Пекіні відбулася 2019 року, коли вона дісталася чвертьфіналу. Найвищим досягненням українки в столиці Китаю залишається півфінал 2016 року.

Элина Свитолина
Еліна Світоліна відбиває м'яч. Фото: Reuters/Tingshu Wang

Що відомо про плани першої ракетки України

Світоліна вже намітила повернення на корт: у календарі залишаються два китайські турніри. Вона планує зіграти в Ухані на змаганнях WTA 1000, які стартують 6 жовтня, а потім вийти на корт у Нінбо на турнірі категорії WTA 500, що розпочинається 13 жовтня.

Україну в одиночному розряді Пекіна представлять Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
