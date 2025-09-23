Світоліна отримала травму, через яку не може грати

Еліна Світоліна під час матчу. Фото: Reuters/Tingshu Wang

Відома тенісистка Еліна Світоліна не зіграє на турнірі WTA 1000 у Пекіні. Зірка спорту змушена відмовитися від участі в змаганнях через травму стегна.

Її місце в основній сітці зайняла полька Магда Лінетт, яка отримала 33-й номер посіву, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Для Магди Лінетт це можливість виступити в престижному турнірі на правах "лакі-лузера". Остання поява Еліни Світоліної в Пекіні відбулася 2019 року, коли вона дісталася чвертьфіналу. Найвищим досягненням українки в столиці Китаю залишається півфінал 2016 року.

Еліна Світоліна відбиває м'яч. Фото: Reuters/Tingshu Wang

Що відомо про плани першої ракетки України

Світоліна вже намітила повернення на корт: у календарі залишаються два китайські турніри. Вона планує зіграти в Ухані на змаганнях WTA 1000, які стартують 6 жовтня, а потім вийти на корт у Нінбо на турнірі категорії WTA 500, що розпочинається 13 жовтня.

Україну в одиночному розряді Пекіна представлять Марта Костюк, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.

Нагадаємо, португалець Кріштіану Роналду висловив різке невдоволення церемонією вручення "Золотого м'яча" за 2025 рік.

Київське "Динамо" зможе знову проводити матчі в Лізі Європи, все залежить від позиції УЄФА та дискваліфікації однієї з команд.