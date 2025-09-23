Видео
Україна
Свитолина снялась с престижного турнира из-за травмы

Свитолина снялась с престижного турнира из-за травмы

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 14:15
Свитолина получила травму, из-за которой не может играть
Элина Свитолина во время матча. Фото: Reuters/Tingshu Wang

Известная теннисистка Элина Свитолина не сыграет на турнире WTA 1000 в Пекине. Звезда спорта вынуждена отказаться от участия в соревнованиях из-за травмы бедра.

Ее место в основной сетке заняла полька Магда Линетт, получившая 33-й номер посева, сообщает портал Новини.LIVE.

Для Магды Линетт это возможность выступить в престижном турнире на правах "лаки-лузера". Последнее появление Элины Свитолиной в Пекине состоялось в 2019 году, когда она добралась до четвертьфинала. Наивысшим достижением украинки в столице Китая остается полуфинал 2016 года. 

Элина Свитолина
Элина Свитолина отбивает мяч. Фото: Reuters/Tingshu Wang

Что известно о планах первой ракетки Украины

Свитолина уже наметила возвращение на корт: в календаре остаются два китайских турнира. Она планирует сыграть в Ухане на соревнованиях WTA 1000, которые стартуют 6 октября, а затем выйти на корт в Нинбо на турнире категории WTA 500, начинающемся 13 октября.

Украину в одиночном разряде Пекина представят Марта Костюк, Даяна Ястремская и Юлия Стародубцева.  

Напомним, португалец Криштиану Роналду выразил резкое недовольство церемонией вручения "Золотой мяч" за 2025 год. 

Киевское "Динамо" сможет снова проводить матчи в Лиге Европы, все зависит от позиции УЕФА и дисквалификации одной из команд. 

спорт Элина Свитолина Теннис украинские теннисисты сборная Украины по теннису
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
