Свитолина не удержала преимущество против Паолини

Элина Свитолина отбивает мяч. Фото: Reuters/Tingshu Wang

Украинская сборная продолжает борьбу в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг-2025. После победы Марты Костюк над Элизабеттой Коччаретто счет в противостоянии с Италией стал 1:0 в пользу "сине-желтых".

Во второй игре на корт вышли первые ракетки команд Элина Свитолина и Жасмин Паолини, сообщает портал Новини.LIVE.

Украинка уверенно начала встречу и за 38 минут закрыла первый сет со счетом 6:3, демонстрируя высокую реализацию первой подачи. Во второй партии инициатива перешла к Паолини. Итальянка сумела переломить ход матча после того, как уступала в счете 2:4, воспользовавшись ошибками соперницы, и сравняла счет по сетам — 6:4.

Элина Свитолина и Жасмин Паолини. Фото: Reuters/Tingshu Wang

Свитолина устала в конце поединка

Третий сет стал самым упорным и продолжительным. После обмена брейками Паолини вышла вперед и реализовала матчбол при счете 5:4, поставив точку в противостоянии лидеров сборных.

Элина Свитолина после поражения. Фото: Reuters/Tingshu Wang

Счет в полуфинале теперь равный — 1:1. Финалисток турнира определит парная встреча, где Людмила и Надежда Киченок сыграют против Жасмин Паолини и Сары Эррани.

