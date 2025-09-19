Свитолина не удержала преимущество против Паолини

Свитолина упустила победу в драматичном матче с Паолини
Украинская сборная продолжает борьбу в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг-2025. После победы Марты Костюк над Элизабеттой Коччаретто счет в противостоянии с Италией стал 1:0 в пользу "сине-желтых".
Во второй игре на корт вышли первые ракетки команд Элина Свитолина и Жасмин Паолини, сообщает портал Новини.LIVE.
Украинка уверенно начала встречу и за 38 минут закрыла первый сет со счетом 6:3, демонстрируя высокую реализацию первой подачи. Во второй партии инициатива перешла к Паолини. Итальянка сумела переломить ход матча после того, как уступала в счете 2:4, воспользовавшись ошибками соперницы, и сравняла счет по сетам — 6:4.
Свитолина устала в конце поединка
Третий сет стал самым упорным и продолжительным. После обмена брейками Паолини вышла вперед и реализовала матчбол при счете 5:4, поставив точку в противостоянии лидеров сборных.
Счет в полуфинале теперь равный — 1:1. Финалисток турнира определит парная встреча, где Людмила и Надежда Киченок сыграют против Жасмин Паолини и Сары Эррани.
Напомним, стронгмэн Василий Вирастюк решился на необычный поступок ради своей большой семьи.
Австралийская легкоатлетка Никола Олислагерс назвала причину, по которой верит в победу на чемпионате мира по прыжкам в высоту.
Читайте Новини.LIVE!