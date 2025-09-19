Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Василий Вирастюк показал детей от трех женщин

Василий Вирастюк показал детей от трех женщин

Ua ru
Дата публикации 19 сентября 2025 15:01
Вирастюк сделал новую татуировку и объяснил ее смысл
Василий Вирастюк (слева) и Александр Лашин. Фото: instagram.com/vasylvirastyuk/

Известный украинский силач и политик Василий Вирастюк поделился личным моментом в соцсетях. Спортсмен впервые показал коллаж с фотографиями сразу всех своих сыновей.

Пост в Instagram вызвал интерес у подписчиков, ведь младших детей Вирастюк до этого никогда не демонстрировал.

Реклама
Читайте также:

На снимке можно увидеть старшего сына Адама, которому 22 года, а также 17-летнего Олега и 9-летнего Александра. Помимо этого, в кадр попали самые младшие — двухлетний Владимир и восьмимесячный Ярослав, рожденные в нынешних отношениях Василия. 

Василий Вирастюк
Василий Вирастюк и его дети. Фото: instagram.com/vasylvirastyuk/

Новая татуировка Вирастюка

Вместе с фото спортсмен сообщил о том, что сделал новую татуировку. Она представляет собой первые буквы имен всех пятерых сыновей. По словам Вирастюка, этот шаг стал символом крепкой привязанности к детям и семейных ценностей.

"Казацкому роду нет переводу. Идея сделать татуировку появилась еще девять лет назад, когда ждал рождения третьего сына. Лишь недавно удалось реализовать ее с мастером Виктором Карпенко. Адам, Олег, Александр, Владимир и Ярослав — это моя гордость. Всех люблю безгранично и хочу, чтобы они выросли здоровыми, достойными и счастливыми", — отметил Вирастюк.

Кто такой Василий Вирастюк 

Украинский стронгмэн, чемпион мира по богатырскому многоборью 2004 года, многократный победитель турнира "Самый сильный человек Украины". В 2007 году он завоевал титул "Самый сильный человек мира", став первым украинцем с этим званием. Его имя стало символом силы и духа украинского спорта. 

Напомним, известный футболист Артем Кравец назвал стоимость зачисления ребенка в академию киевского "Динамо". 

А известный в прошлом боксер Хасим Рахман обратился к украинцу Александру Усику с необычным предложением. 

Василий Вирастюк спорт семья Пауэрлифтинг стронгмэн
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации