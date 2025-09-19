Вирастюк сделал новую татуировку и объяснил ее смысл

Василий Вирастюк (слева) и Александр Лашин. Фото: instagram.com/vasylvirastyuk/

Известный украинский силач и политик Василий Вирастюк поделился личным моментом в соцсетях. Спортсмен впервые показал коллаж с фотографиями сразу всех своих сыновей.

Пост в Instagram вызвал интерес у подписчиков, ведь младших детей Вирастюк до этого никогда не демонстрировал.

На снимке можно увидеть старшего сына Адама, которому 22 года, а также 17-летнего Олега и 9-летнего Александра. Помимо этого, в кадр попали самые младшие — двухлетний Владимир и восьмимесячный Ярослав, рожденные в нынешних отношениях Василия.

Василий Вирастюк и его дети. Фото: instagram.com/vasylvirastyuk/

Новая татуировка Вирастюка

Вместе с фото спортсмен сообщил о том, что сделал новую татуировку. Она представляет собой первые буквы имен всех пятерых сыновей. По словам Вирастюка, этот шаг стал символом крепкой привязанности к детям и семейных ценностей.

"Казацкому роду нет переводу. Идея сделать татуировку появилась еще девять лет назад, когда ждал рождения третьего сына. Лишь недавно удалось реализовать ее с мастером Виктором Карпенко. Адам, Олег, Александр, Владимир и Ярослав — это моя гордость. Всех люблю безгранично и хочу, чтобы они выросли здоровыми, достойными и счастливыми", — отметил Вирастюк.

Кто такой Василий Вирастюк

Украинский стронгмэн, чемпион мира по богатырскому многоборью 2004 года, многократный победитель турнира "Самый сильный человек Украины". В 2007 году он завоевал титул "Самый сильный человек мира", став первым украинцем с этим званием. Его имя стало символом силы и духа украинского спорта.

