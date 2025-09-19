Відео
Головна Спорт Василь Вірастюк показав дітей від трьох жінок

Василь Вірастюк показав дітей від трьох жінок

Дата публікації: 19 вересня 2025 15:01
Вірастюк зробив нове татуювання та пояснив його сенс
Василь Вірастюк (ліворуч) та Олександр Лашин. Фото: instagram.com/vasylvirastyuk/

Відомий український силач та політик Василь Вірастюк поділився особистим моментом у соцмережах. Спортсмен уперше показав колаж із фотографіями одразу всіх своїх синів.

Пост в Instagram викликав інтерес у підписників, адже молодших дітей Вірастюк до цього ніколи не демонстрував.

На знімку можна побачити старшого сина Адама, якому 22 роки, а також 17-річного Олега та 9-річного Олександра. Крім цього, в кадр потрапили наймолодші — дворічний Володимир та восьмимісячний Ярослав, народжені в нинішніх стосунках Василя.

Василий Вирастюк
Василь Вірастюк та його діти. Фото: instagram.com/vasylvirastyuk/

Нове татуювання Вірастюка

Разом із фото спортсмен повідомив про те, що зробив нове татуювання. Воно являє собою перші літери імен усіх п'ятьох синів. За словами Вірастюка, цей крок став символом міцної прихильності до дітей та сімейних цінностей.

"Козацькому роду нема переводу. Ідея зробити татуювання з'явилася ще дев'ять років тому, коли чекав на народження третього сина. Лише нещодавно вдалося реалізувати її з майстром Віктором Карпенком. Адам, Олег, Олександр, Володимир та Ярослав — це моя гордість. Усіх люблю безмежно і хочу, щоб вони виросли здоровими, гідними та щасливими", — зазначив Вірастюк.

Хто такий Василь Вірастюк

Український стронгмен, чемпіон світу з богатирського багатоборства 2004 року, багаторазовий переможець турніру "Найсильніша людина України". У 2007 році він завоював титул "Найсильніша людина світу", ставши першим українцем із цим званням. Його ім'я стало символом сили та духу українського спорту.

Нагадаємо, відомий футболіст Артем Кравець назвав вартість зарахування дитини до академії київського "Динамо".

А відомий у минулому боксер Хасім Рахман звернувся до українця Олександра Усика з незвичайною пропозицією.

Василь Вірастюк спорт родина Паверліфтинг стронгмен
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
